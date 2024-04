FC Bayern München: Max Eberl mit einer Mission! Zahlt der FCB zu hohe Gehälter?

Anzeige Der FC Bayern München will zur neuen Saison wieder angreifen. Teil des Plans soll sein, die Gehaltsstruktur gesünder zu gestalten. Was die Frage aufwirft: Zahlt der FCB zu hohe Gehälter? Von Justin Kraft Max Eberl muss seit seiner Ankunft beim FC Bayern München gleich auf mehreren Baustellen arbeiten. Neben der Trainersuche, die nach eigener Aussage Priorität habe, gilt es auch, den Kader für die kommende Saison zu planen. Zwar ist in der Champions League noch alles möglich, doch zumindest im Umfeld des Rekordmeisters fehlt der Glaube, dass in der aktuellen Konstellation noch ein Titel möglich ist. In der Bundesliga läuft man Bayer Leverkusen seit vielen Wochen hinterher. 13 Punkte beträgt der Abstand bereits. Also geht der Blick nach vorn. Der "kicker" schrieb in seiner Donnerstagsausgabe, dass die Vorbereitungen auf die Attacke in der kommenden Saison bereits auf Hochtouren laufen. Es sei mit hohen Investitionen zu rechnen. Gleichermaßen werde der Aufsichtsrat jedoch genau darauf achten, dass das Geld nicht unvernünftig ausgegeben werde. Das Fachmagazin berichtet von einer "Korrektur der wirtschaftlichen Handlungen von damals" und will angeblich erfahren haben, dass man beim FC Bayern nicht mehr "17 Millionen Euro jährlich gefühlt zwischen Tür und Angel" absegnen werde.

Max Eberl und Christoph Freund hätten sich laut Bericht der klaren Mission verschrieben, die Gehaltsstruktur des Kaders zu verändern und mit aller Macht zu senken. Die Top-10 des Kaders würden addiert mit 190 Millionen Euro pro Jahr zu viel Budget binden. Doch was ist dran an der Behauptung?

Michael Reschke: Entscheidungen beim FC Bayern "ausgewogen und seriös" "Um korrekt zu beurteilen, ob man zu viel bezahlt hat, müsste man jede Entscheidung in dem Moment, in dem sie getroffen und umgesetzt worden ist, im Detail prüfen", meint Michael Reschke im Gespräch mit ran: "Mein Kenntnisstand ist, dass Vertragsverlängerungen bei Bayern München definitiv nicht zwischen Tür und Angel stattgefunden haben, sondern dass da immer mehrere Personen aus dem Finanz- und Sportbereich involviert sind und am Ende des Tages auch der Aufsichtsrat hohe Investitionen mit absegnet." Deshalb sei er auch davon überzeugt, "dass all diese Entscheidungen, in dem Moment, wo sie getroffen worden sind, ausgewogen und seriös umgesetzt wurden". Ohnehin sei es zu einfach, die Vertragsverlängerungen ausschließlich aus der heutigen Perspektive zu betrachten. "Man muss die komplexen Situationen beurteilen können, unter denen diese Verträge zustande gekommen sind", erklärt der ehemalige technische Direktor des Rekordmeisters: "Wann wurden die Verträge abgeschlossen – vor oder nach Corona? Wie lange war die Restvertragslaufzeit? Was hätten vergleichbare Alternativen inklusive Ablöse über fünf Jahre gekostet?"

Transfergerüchte des FC Bayern München

Die Saison 2023/24 geht langsam aber sicher in die heiße Phase. Dennoch gibt es rund um den FC Bayern unzählige Spekulationen in Sachen Transfers. Welche Spieler werden im Sommer verpflichtet? Wer könnte gehen? ran zeigt die Gerüchte rund um die Münchner. (Stand: 29. März 2024) © Imago Archie Gray (Leeds United)

Der FC Bayern soll seine Fühler nach einem englischen Youngster ausstrecken: Wie das Portal "HITC" berichtet, sollen Bayern-Scouts am Montag den 18-Jährigen Archie Gray vom englischen Zweitligisten Leeds United beobachtet haben. Gray kommt bei Leeds als Rechtsverteidiger zum Einsatz, kann aber auch im zentralen Mittelfeld spielen. © Pro Sports Images Archie Gray (Leeds United)

Auch Real Madrid soll Gray bereits gescoutet haben. Zudem seien auch Liverpool, Manchester City und Newcastle United interessiert. Bei Leeds steht Gray noch bis 2028 unter Vertrag. Laut Medienberichten liegt Grays Marktwert bei 45 bis 60 Millionen Euro. © News Images Bart Verbruggen (Brighton&Hove Albion)

Wenn der FC Bayern nicht Florian Wirtz haben kann, können sie ja vielleicht seinen Doppelgänger holen: Bart Verbruggen sorgte nach dem Spiel der Niederlande gegen Deutschland für Lacher, weil er dem deutschen Juwel so ähnlich sieht. Er könnte aber auch legitimer Nachfolger von Manuel Neuer werden, berichtet die "Sport Bild". Der FC Bayern soll ihn beobachten. © Shutterstock Mike Maignan (AC Mailand)

Gleiches gilt für Mike Maignan von der AC Mailand. Der französische Nationalkeeper soll ebenfalls auf der Liste von Max Eberl stehen, sollte Manuel Neuer seinen aktuellen Vertrag (bis 2025) nicht verlängern und seine Karriere beenden. Der Milan-Keeper ist jedoch laut "transfermarkt.de" einer der teuersten der Welt mit 40 Millionen Marktwert. © ABACAPRESS Diogo Costa (FC Porto)

Der teuerste Torhüter der Welt ist Diogo Costa und soll als dritter Name gehandelt werden. Der Marktwert der portugiesischen Nummer eins wird auf 45 Millionen Euro taxiert. Ob sich die Bayern aber so eine hohe Ablösesumme für einen Keeper leisten wollen, ist offen. © 2023 Getty Images Amadou Onana (FC Everton)

Endlich eine Lösung beim leidigen Thema "Holding Six"? Wie der "Telegraph" und die "Bild" berichten, soll der FC Bayern an Amadou Onana interessiert und ins Wettbieten um den 22-jährigen vom FC Everton eingestiegen sein. Das Preisschild des Ex-Hoffenheim- und Hamburg-Profis soll aber mittlerweile bei knapp 70 Millionen Euro liegen. Vorteil: Er spricht deutsch. © Getty Images Ermedin Demirovic (FC Augsburg)

Da die Zukunft von Eric Maxim Choupo-Moting offenbar nicht in München liegt, soll sich der FC Bayern bereits nach Ersatz umschauen. Fündig sind sie laut "Sky" etwas weiter westlich in Augsburg geworden. Ermedin Demirovic ist FCA-Kapitän und war in dieser Bundesliga-Saison bereits an 22 Treffern direkt beteiligt. Demnach soll der Bosnier rund 20 Millionen Euro kosten. © Passion2Press Leroy Sane (Bayern München)

Leroy Sane vermeidet ein Bekenntnis zum FC Bayern. Als er vor dem Länderspiel in Frankfurt von "RTL" gefragt wurde, ob er in München bleibt (Vertrag bis 2025), lachte er verlegen und wich aus. "Ich fühle mich sehr, sehr wohl - meine Familie und ich. Ich habe einige Ziele mit dem Verein, will die Champions League gewinnen, diese Saison sind wir immer noch dabei." Zu seiner Zukunft machte er allerdings keine Angaben. © Jan Huebner Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Wie geht es weiter mit Alexander Nübel? Der VfB Stuttgart will den Keeper laut "Sky" halten, allerdings ist die Ablöse wohl nicht zu stemmen. Bayerns Torwart-Trainer Michael Rechner setzt sich für eine weitere Leihe ein: "Ich denke, es wäre für alle das Sinnvollste, wenn er auf Leihbasis in Stuttgart bleibt." Aktuell soll er 2024/25 wieder in München aufschlagen. © Pressefoto Baumann Min-jae Kim (FC Bayern München)

Für 50 Millionen Euro wechselte Min-jae Kim im vergangenen Sommer vom SSC Neapel zu den Bayern. Laut der "Gazzetta dello Sport" könnte der Südkoreaner schon im Sommer in die Serie A zurückkehren: Die italienische Zeitung berichtet über ein großes Interesse Inter Mailands an einer Verpflichtung des Innenverteidigers. Allerdings stehe zurzeit nur eine Leihe im Raum. © 2024 Getty Images Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern München)

Eric Maxim Choupo-Motings Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer aus und der 34-Jährige hat offenbar bereits das Interesse mehrerer Teams geweckt. Laut Transferexperte Ekrem Konur gehört auch der FC Barcelona dazu. Die Katalanen sollen bereits ein Angebot für den Stürmer vorbereitet haben - dabei handele es sich um einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. © Christian Schroedter Leon Goretzka (FC Bayern München)

Wechselt der Mittelfeld-Star, der noch bis 2026 beim FCB unter Vertrag steht, im Sommer nach Italien? Wie der "Kicker" berichtet, soll Juventus Turin ein Auge auf den 29-Jährigen geworfen haben. Zwei Klub-Vertreter sollen demnach sogar zum Champions-League-Rückspiel gegen Lazio Rom gereist sein, um sich vor Ort persönlich ein Bild von Goretzkas Qualitäten zu machen. © Eibner Alphonso Davies (FC Bayern München)

Der FC Bayern unterbreitet Alphonso Davies laut "Sportbild" ein finales Angebot zur Vertragsverlängerung. "Ich kann sagen: Wir haben Alphonso ein sehr konkretes, wertschätzendes Angebot gemacht. Irgendwann im Leben muss man dann Ja oder Nein sagen", bestätigte Sportvorstand Max Eberl. Der aktuelle Vertrag des Linksverteidigers läuft 2025 aus, ... © 2024 Getty Images Alphonso Davies (FC Bayern München)

... das Angebot zur Verlängerung des Kontrakts soll eine Laufzeit bis zum Sommer 2029 und ein Brutto-Jahresgehalt von 14 Millionen Euro beinhalten. Aber: Davies fordert wohl für eine Vertragsverlängerung ein Brutto-Jahresgehalt von 20 Millionen Euro. Zuletzt wurde über eine Einigung von Davies mit Real Madrid berichtet, was sein Berater aber umgehend dementierte. © 2023 Getty Images Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Verlässt Joshua Kimmich die Bayern im Sommer? Einem Bericht von "Sky" zufolge steht der Rekordmeister einem Verkauf Kimmichs offen gegenüber. Auch der Spieler selbst sei für entsprechende Gespräche bereit. Aktuell gebe es noch keine konkreten Verhandlungen über eine Verlängerung des im Sommer 2025 auslaufenden Vertrags. © MIS Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Laut "Sky"-Informationen gebe es Interesse von einigen Topklubs. Darunter Manchester City, Liverpool FC, Arsenal, Real Madrid und der FC Barcelona. Einiger der Vereine sollen sogar bereits Kontakt zum deutschen Nationalspieler aufgenommen haben. Kimmich selbst schließe einen Wechsel zu Manchester United, Chelsea und Paris Saint Germain aus. © Eibner Jamal Musiala (FC Bayern München)

Nicht nur gegen Darmstadt 98 (zwei Treffer) hat Jamal Musiala bewiesen, dass er zurzeit in Topform ist. Der Mittelfeldstar gilt als eine der wichtigsten Stützen der Bayern-Zukunft. Dementsprechend ist es wenig verwunderlich, dass die Verantwortlichen des Rekordmeisters eine Verlängerung des 2026 auslaufenden Vertrags anstreben. © IMAGO/Beautiful Sports Jamal Musiala (FC Bayern München)

Und das am besten schon in diesem Sommer. Wie die "BILD" berichtet, sollen gleich drei englische Topklubs die Entwicklung rund um den 21-Jährigen beobachten. Dem Bericht nach könnten Manchester City, der FC Liverpool und der FC Chelsea aktiv werden, sollte mit Ablauf der aktuellen Saison keine Verlängerung erfolgen. © IMAGO/Nico Herbertz Jamal Musiala (FC Bayern München)

Für Musiala wäre ein Wechsel auf die Insel übrigens kein Neuland. In England wurde er einst bei Southampton und Chelsea ausgebildet. Im Sommer 2019 verließ der gebürtige Stuttgarter den Nachwuchs der Blues, um in die Jugend des FC Bayern zu wechseln. © Steinsiek.ch Josip Stanisic (Bayer 04 Leverkusen)

Wie geht es weiter mit Bayern-Leihgabe Josip Stanisic? Beim designierten deutschen Meister Bayer Leverkusen fühlt sich der Kroate "sehr wohl". Allerdings bestätigte sein Berater Dieter Hoeneß zuletzt, dass es keine Kaufoption für Bayer 04 gebe. Eine Rückkehr zum FC Bayern ist also sehr wahrscheinlich. In 2024 ist Stanisic Stammkraft unter Xabi Alonso. © 2024 Getty Images

Bei Vertragsverlängerungen spiele es eine Rolle, dass man als Klub wisse, "was man von dem Spieler erwarten kann", während ein Neuzugang mit Gehaltskosten und Ablösesumme ein Risiko darstelle, "wo du nicht weißt, ob er genauso gut ist und ob er in den Kader reinpasst". So könne ein Spieler, der nach einer Verlängerung in vier Jahren 80 Millionen Euro Gehalt kostet, günstiger für einen Klub sein als ein Neuzugang, der 50 Millionen Euro im selben Zeitraum verdient, aber zusätzlich 50 Millionen Euro Ablösesumme kostet.

Europas Top-10: "Extrem hohe Spielergehälter" Dennoch weiß auch Reschke: "Bei den Top-10 und sogar darüber hinaus ist es im Spitzenbereich so, dass extrem hohe Spielergehälter bezahlt werden." Um aber im Quervergleich beurteilen zu können, "was zu viel ist, reicht eine plakative Darstellung nicht aus. Man müsste die Gehaltszahlen aller Topklubs kennen und die Leistungen der Spieler in ein objektives Verhältnis setzen". Und das sei extrem schwierig. Die Plattform "Capology" verfügt über eine Datenbank, die die vermeintlichen Brutto-Gehälter der Spieler auflistet. Die Zahlen stammen nach eigenen Angaben entweder von Insidern aus ihrem Netzwerk oder aus der medialen Berichterstattung. In Einzelfällen wird auch ein Algorithmus angewandt, der die Gehälter schätzt. Das allein zeigt die Problematik bei der Bewertung von Gehältern, die im Internet kursieren. Solange die Klubs nicht selbst darüber Auskunft geben, wie viel die Spieler verdienen, ist nur eine Annäherung möglich. Auch weil medial kursierende Zahlen nicht selten einem persönlichen Interesse derer unterliegen, die sie verbreiten. Trotzdem sind sie die bestmögliche Quelle, die es für Außenstehende derzeit gibt. Laut "Capology" verdienen die zehn bestbezahlten Profis des FC Bayern zusammen 187,87 Millionen Euro, was in etwa dem entspricht, was der "kicker" berichtet.

Anzeige Zu viele Top-Verdiener beim FC Bayern? Unter den Top-Klubs, die regelmäßig um den Champions-League-Sieg spielen, wäre das, angenommen die Zahlen entsprechen mindestens annähernd der Realität, tatsächlich ein sehr hoher Wert. Der einzige internationale Konkurrent, mit dem sich die Gehaltsstruktur des FC Bayern anhand dieser Zahlen vergleichen ließe, wäre Real Madrid. Die Königlichen zahlen laut "Capology" fünf Spielern 20 Millionen Euro pro Jahr oder mehr: Jude Bellingham, Vinicius Junior, Luka Modric, David Alaba und Toni Kroos. Der Sprung in die nächste Kategorie ist dann jedoch recht groß. Federico Valverde steht mit angeblich 16,67 Millionen Euro pro Jahr auf dem sechsten Rang. Insgesamt soll Real 181,67 Millionen Euro pro Saison für die besten zehn Spieler ausgeben.

FC Bayern München - 28 Spieler verliehen: Die historische "Loan Army" des FCB 28 Spieler ausgeliehen: Bayerns "Loan Army" der Saison 2023/24

Der FC Bayern hat einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. In der Saison 2023/24 sind insgesamt 28 Spieler aus der Profi-, Amateur- und U19-Mannschaft ausgeliehen. ran zeigt die "Loan Army" der Münchner und ihre Statistiken in dieser Spielzeit. (Stand: 3. April 2024) © Getty Images/imago Kehrt nur ein Leihspieler nach München zurück?

Aus der Profi-Mannschaft haben die Münchner derzeit ganze sieben Akteure verliehen. Laut "Sportbild" soll davon möglicherweise im Sommer 2024 aber nur einer fest im Bayern-Kader für die neue Spielzeit eingeplant sein: Josip Stanisic. Der nach Leverkusen verliehene Stanisic dürfte voraussichtlich sogar als Meister an die Säbener Straße zurückkehren. © Ulrich Wagner Josip Stanisic (Bayer Leverkusen)

Pflichtspiel-Einsätze: 27

Pflichtspiel-Tore: 1

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 24 Jahre © Revierfoto Malik Tillman (PSV Eindhoven)

Pflichtspiel-Einsätze: 33

Pflichtspiel-Tore: 6

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 21 Jahre © BSR Agency Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Pflichtspiel-Einsätze: 28

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Torwart

Alter: 27 Jahre © Getty Images Frans Krätzig (Austria Wien)

Pflichtspiel-Einsätze: 7

Pflichtspiel-Tore: 1

Position: Linksverteidiger

Alter: 21 Jahre © twitter@FKAustriaWien Paul Wanner (SV Elversberg)

Pflichtspiel-Einsätze: 21

Pflichtspiel-Tore: 4

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 18 Jahre © Jan Huebner Arijon Ibrahimovic (Frosinone Calcio)

Pflichtspiel-Einsätze: 16

Pflichtspiel-Tore: 2

Position: Linksaußen

Alter: 18 Jahre © ABACAPRESS Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb)

Pflichtspiel-Einsätze: 30

Pflichtspiel-Tore: 6

Position: Linksaußen

Alter: 20 Jahre © Pixsell Johannes Schenk (Preußen Münster)

Pflichtspiel-Einsätze: 11

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Torwart

Alter: 21 Jahre © foto2press Hyun-ju Lee (SV Wehen Wiesbaden)

Pflichtspiel-Einsätze: 24

Pflichtspiel-Tore: 4

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 21 Jahre © Jan Huebner David Herold (Karlsruher SC)

Pflichtspiel-Einsätze: 22

Pflichtspiel-Tore: 1

Position: Linksverteidiger

Alter: 21 Jahre © Beautiful Sports Yusuf Kabadayi (FC Schalke 04)

Pflichtspiel-Einsätze: 17

Pflichtspiel-Tore: 4

Position: Linksaußen

Alter: 20 Jahre © Treese Taichi Fukui (Portimonense SC)

Pflichtspiel-Einsätze: 4

Pflichtspiel-Tore: 1

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 19 Jahre © Eibner Jamie Lawrence (1. FC Magdeburg)

Pflichtspiel-Einsätze: 11

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Innenverteidiger

Alter: 21 Jahre © Christian Schroedter Liam Morrison (Wigan Athletic)

Pflichtspiel-Einsätze: 31

Pflichtspiel-Tore: 2

Position: Innenverteidiger

Alter: 20 Jahre © News Images Justin Janitzek (FC St. Gallen)

Pflichtspiel-Einsätze: 1

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Innenverteidiger

Alter: 20 Jahre © Manuel Stefan Lukas Schneller (SC Freiburg II)

Pflichtspiel-Einsätze: 2

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Torwart

Alter: 22 Jahre © Eibner Jakob Mayer (FC 08 Homburg)

Pflichtspiel-Einsätze: 5

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Torwart

Alter: 22 Jahre © 2018 Getty Images Yousef Qashi (VSG Altglienicke)

Pflichtspiel-Einsätze: 13

Pflichtspiel-Tore: 1

Position: Rechtsaußen

Alter: 18 Jahre © Matthias Koch Robert Deziel Jr. (VSG Altglienicke)

Pflichtspiel-Einsätze: 5

Pflichtspiel-Tore: 1

Position: Defensiver Mittelfeldspieler

Alter: 18 Jahre © Eibner Erion Rexhepi (SpVgg Unterhaching)

Pflichtspiel-Einsätze: -

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Linksverteidiger

Alter: 18 Jahre © sportworld Torben Rhein (Austria Lustenau)

Pflichtspiel-Einsätze: 20

Pflichtspiel-Tore: eines

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 21 Jahre © Eibner Europa Angelo Brückner (TSV Hartberg)

Pflichtspiel-Einsätze: 10

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 20 Jahre © GEPA pictures Leon Fust (SKU Amstetten)

Pflichtspiel-Einsätze: 6

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Linksverteidiger

Alter: 21 Jahre © instagram@skuamstetten Barry Hepburn (DSV Leoben)

Pflichtspiel-Einsätze: 7

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Rechtsaußen

Alter: 20 Jahre © instagram@dsv_leoben Lenn Jastremski (Grazer AK)

Pflichtspiel-Einsätze: 6

Pflichtspiel-Tore: 2

Position: Mittelstürmer

Alter: 23 Jahre © twitter@grazerak Benjamin Dibrani (Schwarz-Weiß Bregenz)

Pflichtspiel-Einsätze: 8

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 20 Jahre © imago/twitter@swb1919 Luka Parkadze (FC Admira Wacker Mödling)

Pflichtspiel-Einsätze: 1

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 18 Jahre © twitter@FCAdmiraWacker Shaoziyang Liu (SV Ried)

Pflichtspiel-Einsätze: -

Pflichtspiel-Tore: -

Position: Torwart

Alter: 20 Jahre © GEPA pictures

Die Bayern sollen Harry Kane, Manuel Neuer, Thomas Müller und Leroy Sane wohl jeweils 20 Millionen Euro oder mehr pro Jahr zahlen. Es folgen allerdings mit Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka und Kingsley Coman vier weitere Profis, die angeblich jeweils zwischen 17 und 19,5 Millionen Euro verdienen. Das wären acht Spieler, die sich im internationalen Vergleich im Topsegment befinden. Zum weiteren Vergleich: Manchester City (160 Millionen Euro) oder auch der FC Barcelona (159,64 Millionen Euro) sollen pro Saison trotz einiger Topverdiener jenseits der 20-Millionen-Euro-Marke deutlich weniger für die Top-10 ihres Kaders ausgeben. Selbst Paris Saint-Germain hat demnach abgesehen von Kylian Mbappe (72 Millionen Euro Jahresgehalt) eine recht überschaubare Gehaltsstruktur. So sollen die Top-10 hinter dem Superstar gemeinsam 146,72 Millionen Euro Jahresbudget binden. Mit Mbappe steht die Top-10 laut dem Portal bei 209,63 Millionen Euro.