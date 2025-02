Darüber hinaus betonte der 51-Jährige erneut, dass er damals eine Situation vorgefunden hat, in die er über eine lange Zeit hinein gerannt ist und dass er davon Abstand brauchte. Eberl spricht von einem "lebenslangem Kampf", da er oftmals in der Underdog-Rolle anfangen musste, bevor er erfolgreich geworden ist.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl spricht auf der "SPOBIS" über sein gesundheitliche Auszeit im Jahr 2022 und was ihn an den Reaktionen am meisten getroffen hat.

Max Eberl: Am meisten getroffen von Fan-Reaktion

Das erste Echo auf seine gesundheitsbedingte Auszeit sei nachvollziehbar, offen und unterstützend gewesen: "Viele Menschen haben geschrieben, 'Hey, cool was du machst, das macht nicht jeder.'"

Mittlerweile ist Eberl jedoch beim Rekordmeister tätig. Für diesen Schritt und auch seine Zwischenstation bei RB Leipzig erntete er mächtig Kritik aus Gladbach, aber auch aus anderen Fanlagern im deutschen Fußball.

Im Beben um seine Rückkehr später im Jahr war er am meisten von den Reaktionen der Leute getroffen. "Die Menschen haben mir Schauspielerei vorgeworfen. Das ist das, was weh tut", so Eberl. Diese Reaktionen hindere viele Menschen in der Gesellschaft zu sagen, "wie es ihnen wirklich geht".