Für den FC Bayern stehen im Februar die Wochen der Wahrheit an. Doch anstatt den Fokus komplett auf das Sportliche richten zu können, überlagern die weiterhin ungeklärten Vertragssituationen von Jamal Musiala und Joshua Kimmich den Verein.

Von Chris Lugert

Die Phrase der "Wochen der Entscheidung" wird teils inflationär benutzt, für den FC Bayern ist es im Februar aber tatsächlich so weit. Nach dem am Ende wenig ruhmreichen 4:3 gegen Holstein Kiel warten sechs Spiele binnen drei Wochen, eines wichtiger als das andere.

Den Auftakt macht das Heimspiel gegen Werder Bremen am Freitagabend (ab 20:30 Uhr im Liveticker), danach folgen die Playoff-Spiele in der Champions League gegen Celtic Glasgow, zwischen denen eingebettet noch das Bundesliga-Gigantenduell bei Bayer Leverkusen ansteht. Und schließlich geht es noch zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und auswärts zum VfB Stuttgart.

Wenn der Februar endet, wissen die Bayern, wo sie stehen. Bestenfalls sind sie in der Meisterschaft vorentscheidend enteilt und stehen im Achtelfinale der Champions League. Im schlimmsten Fall ist die Tabellenführung in der Bundesliga weg und der Traum vom "Finale dahoam" bereits geplatzt.

Ein knallhartes Programm also für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany, die zuletzt defensiv nicht mehr so stabil wirkte wie in einer früheren Phase der Saison. Letztmals blieben die Bayern Mitte Januar ohne Gegentor, seither setzte es zehn Gegentreffer in fünf Pflichtspielen.

Eine Situation, die dem früheren Abwehrspieler Kompany bewusst ist. "Es ist nicht einfach, immer perfekt zu sein, aber das ist unser Ziel. Wir messen uns immer mit uns selbst. Wir hatten auch eine Phase mit sieben Spielen ohne Gegentor. Du brauchst innerliche Ruhe in der Mannschaft und das Selbstvertrauen, dass du es hinbekommst", sagte er.