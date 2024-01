FC Bayern: Wegen Mazraoui - Ärger mit Marokkos Verband?

Die marokkanische Nationalmannschaft gilt nach dem überraschenden Platz 4 bei der WM 2022 in Katar beim Afrika-Cup 2024 in der Elfenbeinküste (13. Januar bis 11. Februar) als einer der Favoriten.

Tuchel: "Das ist zu unserem Leidwesen"

"Wir haben beim Verband die dringende Empfehlung abgegeben, dass er erst im dritten Vorrundenspiel zu einem Kurzeinsatz kommt. Aber das sind Empfehlungen in einer E-Mail", sagte Tuchel.

Große Hoffnungen, dass Marokko im Zweifel auf die Befindlichkeiten der Bayern in Sachen Mazraoui Rücksicht nehmen werde, macht sich Tuchel allerdings nicht: "Die Wahrheit ist: Sollten die Marokkaner im dritten Spiel Bedarf an Qualität auf seiner rechten Außenverteidiger-Position haben, wäre ich aber nicht verwundert, wenn sie sich nicht an unsere E-Mail erinnern. Das ist zu unserem Leidwesen, aber so ist es."