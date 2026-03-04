- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga-Nachholspiel

Bundesliga: Bayer Leverkusen schlägt HSV - und pirscht sich an die Königsklasse heran

  • Aktualisiert: 04.03.2026
  • 22:28 Uhr
  • SID

Die Werkself gewinnt die Nachholpartie in Hamburg durch einen Treffer von Christian Kofane. Während Leverkusen von der Champions League träumen darf, muss der HSV wieder nach unten schauen.

Trend gedreht und Tuchfühlung wiederhergestellt: Bayer Leverkusen hat sich mit einem Auswärtssieg in Hamburg an die Champions-League-Plätze herangepirscht.

Das Team von Trainer Kasper Hjulmand entschied das Nachholspiel beim Hamburger SV am Mittwochabend verdient mit 1:0 (0:0) für sich und hat als Sechster der Bundesliga nun nur noch drei Punkte Rückstand auf die TSG Hoffenheim und den VfB Stuttgart.

Christian Kofane (73.) traf für die zuletzt wenig schwungvolle Werkself, die im Volksparkstadion vor 57.000 Zuschauern geduldig ihren Job erledigte. Der HSV muss nach der zweiten Heimniederlage binnen weniger Tage wieder vermehrt nach unten schauen.

Das Polster des Teams von Trainer Merlin Polzin auf den Relegationsplatz 16 beträgt vier Zähler.

- Anzeige -
- Anzeige -

Partie war wegen Frost abgesagt worden

50 Tage nach dem ursprünglichen Termin - die Partie war aufgrund von Sicherheitsbedenken nach schwerem Frost verschoben worden - boten beide Mannschaften dem Publikum eine insgesamt durchwachsene Partie.

Dabei hatten sich sowohl der HSV als auch die Rheinländer vorgenommen, die Rückschläge vom Wochenende vergessen zu machen. Die zuvor so heimstarken Hanseaten hatten gegen Leipzig ein 1:2 kassiert, Leverkusen war gegen Mainz nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

"Wir werden mit Energie reingehen", sagte Polzin im Vorlauf, ansteigenden Druck nach den Erfolgen der direkten Konkurrenten ließ er nicht an sich herankommen. Mit dem Engagement seines Teams konnte er in den Anfangsminuten zufrieden sein - mit der defensiven Ordnung eher nicht. Leverkusen wurde schnell gefährlich, erst per Kopf durch den 18 Jahre alten Startelfdebütanten Montrell Culbreath (8.). Dann setzte Martin Terrier eine Direktabnahme an den Querbalken (13.).

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Bayern: BVB-Fans kassieren Karma-Schelle nach Schmähgesängen

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Leverkusen ohne Torjäger Schick

Die Gäste, die aufgrund muskulärer Probleme auf ihren Torjäger Patrik Schick verzichten mussten, drängten den HSV nun tief in die eigene Hälfte. Nach einem Foul von HSV-Ersatzkapitän Nicolai Remberg an Ibrahim Maza an der Strafraumgrenze zeigte Schiedsrichter Sören Storks dann auf den Elfmeterpunkt.

Doch der VAR schaltete sich ein und korrigierte auf Freistoß, der nichts einbrachte (15.). Danach flachte die Begegnung spürbar ab.

Leverkusen fehlten auch in der zweiten Hälfte wie beim Kopfball von Edmond Tapsoba immer ein paar Zentimeter (54.) zur Führung. Der HSV, der durch Remberg mal einen Konter abschloss (55.), war stark in der Defensive gebunden - und kassierte dann doch den Rückstand.

imago images 1072913243
News

Hamburger SV vs. Bayer Leverkusen jetzt live: Sky oder DAZN - wer überträgt das Bundesliga-Nachholspiel?

  • 04.03.2026
  • 21:22 Uhr
Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) und Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) schauen enttaeuscht, Bundesliga, RB Leipzig v Borussia Dortmund, Red Bull Arena am 2...Update
News

BVB-Leistungsträger kann wohl für 30 Millionen gehen

  • 04.03.2026
  • 18:32 Uhr
imago images 1070592463
News

Bericht: Trikot-Beben bei Bayern - Kooperation mit Luxus-Marke?

  • 04.03.2026
  • 17:59 Uhr
imago images 1053617014
News

Bundesliga: Ex-Torhüter Georg Koch mit 54 Jahren verstorben

  • 04.03.2026
  • 17:54 Uhr
Eichhorn/Musiala
News

Jagt Bayern Eichhorn? Diese Rolle könnte Musiala spielen

  • 04.03.2026
  • 17:38 Uhr
06.01.2026, Fussball 1. Bundesliga 2025 2026, Testspiel: RB Salzburg - FC Bayern München, in der Red Bull Arena Salzburg. v.l. Maycon Cardozo (FC Bayern München ) kommt für Lennart Karl (FC Bayern ...Update
News

Bayern-Youngster unterschreibt neuen Vertrag

  • 04.03.2026
  • 16:31 Uhr
Überragendes Bayern-Duo: Kane (r.) mit Kimmich
News

Jagd auf Lewandowski-Rekord: Kane erklärt seine Taktik

  • 04.03.2026
  • 14:46 Uhr
27.02.2026, Fussball 1. Bundesliga 2025 2026, 24.Spieltag, FC Augsburg - 1.FC Köln, in der WWK-Arena Augsburg. Spielball liegt auf dem Hütchen bereit. *** 27 02 2026, Soccer 1 Bundesliga 2025 2026,...
News

Kommentar: U21-Liga schafft noch viel mehr Probleme!

  • 04.03.2026
  • 14:11 Uhr
GER; 1. FBL, Hamburger SV vs RB Leipzig 01.03.2026, GER; 1. FBL, Hamburger SV vs RB Leipzig, im Bild Fabio Vieira Fabio Vieira (HSV 25_26 20) schiesst das Tor zum 1-0 fuer Hamburg und jubelt mit de...
News

Darum findet heute ein Spiel in der Bundesliga statt

  • 04.03.2026
  • 12:16 Uhr
Max EberlUpdate

Jetzt also doch? FC Bayern beobachtet wohl Gala-Star

  • Galerie
  • 04.03.2026
  • 09:58 Uhr