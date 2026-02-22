- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live

Hamburger SV vs. Bayer Leverkusen jetzt live: Sky oder DAZN - wer überträgt das Bundesliga-Nachholspiel?

  • Aktualisiert: 04.03.2026
  • 21:22 Uhr
  • ran.de

Am Mittwochabend kommt es in der Bundesliga zum Nachholspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Nachdem bereits im Januar Nachholspiele in der Bundesliga stattgefunden haben, folgt nun das letzte ausgefallene Spiel zwischen dem HSV und Bayer Leverkusen.

Das Spiel vom 17. Spieltag musste aufgrund statischer Sicherheitsbedenken im Volksparkstadion abgesagt werden. Vorhergegangen war heftiger Schneefall, der ein extremes Tauwetter nach sich gezogen hatte.

Für Leverkusen ist es nach den Champions-League-Partien in der Playoff-Runde gegen Olympiakos Piräus die dritte Woche mit einem Spiel unter der Woche zwischen den regulären Bundesliga-Spielen.

ran hat alle Informationen zu den Matches zusammengefasst.

- Anzeige -
- Anzeige -

HSV gegen Bayer 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Nachholspiel statt?

  • Partie: Hamburger SV vs. Bayer 04 Leverkusen
  • Wettbewerb: Bundesliga; 17. Spieltag (Nachholspiel)
  • Datum: Mittwoch, 4. März 2026
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Volksparkstadion (Hamburg)
- Anzeige -
- Anzeige -

Hamburg empfängt Leverkusen: Läuft das Bundesliga-Nachholspiel heute live im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem HSV und Bayer Leverkusen wird nicht im Free-TV übertragen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen heute live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Bundesliga-Spiel ist am Mittwoch um 20:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga heute live: Wo kann ich HSV vs. B04 im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

- Anzeige -

Leverkusen zu Gast in Hamburg: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Liveticker zu Hamburg gegen Bayer Leverkusen gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt

  • Spiel: Hamburger SV vs. Bayer 04 Leverkusen
  • Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 4. März 2026; 20:30 Uhr
  • Trainer: Merlin Polzin (Hamburger SV), Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Foto : Torjubel bei Leverkusen nach dem Treffer zum 0-1 durch Christian Michel KOFANE Fussball Bundesliga , Nachholspiel 17. Spieltag am Mi. 04.03.2026 Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen *** Photo ...
News

Sieg in Hamburg: Leverkusen blick nach oben

  • 04.03.2026
  • 22:28 Uhr
Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) und Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) schauen enttaeuscht, Bundesliga, RB Leipzig v Borussia Dortmund, Red Bull Arena am 2...Update
News

BVB-Leistungsträger kann wohl für 30 Millionen gehen

  • 04.03.2026
  • 18:32 Uhr
imago images 1070592463
News

Bericht: Trikot-Beben bei Bayern - Kooperation mit Luxus-Marke?

  • 04.03.2026
  • 17:59 Uhr
imago images 1053617014
News

Bundesliga: Ex-Torhüter Georg Koch mit 54 Jahren verstorben

  • 04.03.2026
  • 17:54 Uhr
Eichhorn/Musiala
News

Jagt Bayern Eichhorn? Diese Rolle könnte Musiala spielen

  • 04.03.2026
  • 17:38 Uhr
06.01.2026, Fussball 1. Bundesliga 2025 2026, Testspiel: RB Salzburg - FC Bayern München, in der Red Bull Arena Salzburg. v.l. Maycon Cardozo (FC Bayern München ) kommt für Lennart Karl (FC Bayern ...Update
News

Bayern-Youngster unterschreibt neuen Vertrag

  • 04.03.2026
  • 16:31 Uhr
Überragendes Bayern-Duo: Kane (r.) mit Kimmich
News

Jagd auf Lewandowski-Rekord: Kane erklärt seine Taktik

  • 04.03.2026
  • 14:46 Uhr
27.02.2026, Fussball 1. Bundesliga 2025 2026, 24.Spieltag, FC Augsburg - 1.FC Köln, in der WWK-Arena Augsburg. Spielball liegt auf dem Hütchen bereit. *** 27 02 2026, Soccer 1 Bundesliga 2025 2026,...
News

Kommentar: U21-Liga schafft noch viel mehr Probleme!

  • 04.03.2026
  • 14:11 Uhr
GER; 1. FBL, Hamburger SV vs RB Leipzig 01.03.2026, GER; 1. FBL, Hamburger SV vs RB Leipzig, im Bild Fabio Vieira Fabio Vieira (HSV 25_26 20) schiesst das Tor zum 1-0 fuer Hamburg und jubelt mit de...
News

Darum findet heute ein Spiel in der Bundesliga statt

  • 04.03.2026
  • 12:16 Uhr
GER; 1. FBL, Hamburger SV vs RB Leipzig 01.03.2026, GER; 1. FBL, Hamburger SV vs RB Leipzig, im Bild Fabio Vieira Fabio Vieira (HSV 25_26 20) schiesst das Tor zum 1-0 fuer Hamburg und jubelt zu den...
News

HSV macht sich Hoffnungen auf Vieira-Verbleib

  • 04.03.2026
  • 09:27 Uhr