Jamal Musiala steht beim Sieg des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach erstmals seit fast einem Jahr über 90 Minuten auf dem Platz. Mit einer stabilen Leistung antwortet er auf jüngste Kritik. Doch bis zum Optimum fehle weiterhin "ein Stück". Arm in Arm mit seinen Mitspielern hüpfte Jamal Musiala vor der Fankurve auf und ab und stimmte sich gut gelaunt auf heiße März-Wochen ein. Ob mit seinem ersten Bundesliga-Tor seit über elf Monaten, als Elfmeter-Vertreter für den verletzten Harry Kane oder sogar als Kapitän in der Schlussphase: Pünktlich zur wichtigsten Saisonphase scheint der Zauberfuß des FC Bayern München immer mehr zu alter Stärke zu finden. "Ich bin ein bisschen müde, aber es fühlt sich gut an", sagte Musiala nach dem lockeren 4:1 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach bei "Sky": "Mit solchen Spielen komme ich in den Rhythmus rein. Ich bin glücklich." Erstmals seit dem 15. März 2025 hatte Musiala ein Spiel über die vollen 90 Minuten für die Bayern absolviert und eine stabile Leistung mit einem verwandelten Elfmeter zum zwischenzeitlichen 3:0 (57.) gekrönt. Ein fitter Musiala kann für den FC Bayern in den kommenden Wochen ein Unterschiedsspieler werden. Der Klub und Trainer Vincent Kompany gehen nach seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM im vergangenen Jahr aber weiter behutsam mit dem Nationalspieler um, Schritt für Schritt soll er aufgebaut werden. So. 9 Uhr im Livestream: Bundesliga pur mit den Highlights des Spieltags

So. 11 Uhr im Livestream: Doppelpass Dass Musiala in Abwesenheit von Topstürmer Kane die Verantwortung beim Strafstoß übernahm, kam bei seinem Coach dennoch gut an. "Jamal hat diesen Moment genutzt", sagte Kompany zufrieden. Noch wolle er bei Musiala aber "sehr ruhig" bleiben, betonte der Belgier: "Wir haben einige positive Momente, aber ich schütze ihn trotzdem noch. Ihr habt seine Verletzung gesehen. Ich bin sehr froh, dass er schon wieder seine Momente hat."

Musiala zuletzt Ziel von Hamann-Kritik Musialas Leistung dürfte auch ein Statement in Richtung prominenter Zweifler gewesen sein, allen voran "Sky"-Experte Dietmar Hamann hatte den 23-Jährigen zuletzt überraschend deutlich kritisiert. "Ich glaube, dass ihm sehr viel fehlt", sagte er in der Vorwoche bei "Sky90". Seiner Ansicht nach müsste Musiala trotz seiner langen Verletzung schon viel weiter sein. "Er ist der Michael Jordan von Bayern München. So wird er bezahlt jetzt", sagte er. "Wenn er dann kommt, dann hat er zwei, drei, vier Wochen Zeit. Nur das sind jetzt acht Wochen oder zehn Wochen. Und ich frage mich, wann er der Mannschaft wieder helfen wird oder helfen will", so Hamann.

VIDEO: Darum schoss Musiala den Bayern-Elfer

Kompany wurde auf die Kritik ebenfalls angesprochen, stellte sich aber schützend vor seinen Spieler. "Jetzt schon darüber zu reden, was er bringen muss oder ob er schon wieder alles leisten muss, ist Quatsch. Im Moment ist das schon gut", sagte der Bayern-Coach über Musiala. Darum war die Rote Karte für Reitz alternativlos Der Gescholtene selbst zeigte gegen Gladbach auf, dass die Richtung stimmt. Doch weiterhin bittet er um Geduld, bis er wieder ganz der Alte ist. "Ich kann es nicht in Prozenten sagen, aber es fehlt noch ein Stück. Es ist ein bisschen nervig, aber ich sehe von Spiel zu Spiel kleine Schritte nach vorne. Ich mache meine Arbeit, damit ich schnellstmöglich wieder bei 100 Prozent bin", sagte er.

