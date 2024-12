Der Vertrag von Manuel Neuer beim FC Bayern München läuft im Sommer aus. Nun äußert sich der Kapitän zu einer möglichen Verlängerung.

Der FC Bayern München und Kapitän Manuel Neuer gehen offenbar abermals in die Verlängerung. "Ich glaube, dass beide Seiten sich freuen würden, wenn es weitergeht", sagte der Torhüter am Sonntag bei einem der traditionellen Fanklub-Besuche der Münchner Stars in der Vorweihnachtszeit.

"Aber es besteht keine Eile, das steht schon mal fest. Ich muss jetzt erst gesund werden. Ich habe ja noch eine Kleinigkeit an der Rippe", sagte der 38-Jährige in einem Video, das der TV-Sender "Sky" zeigte. Neuer kann wegen eines Rippenbruchs erst 2025 wieder spielen, sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Neuer spielt seit 2011 beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Vor der laufenden Saison hatte er sein Arbeitspapier wie Routinier Thomas Müller um ein weiteres Jahr verlängert. Was aus dem Offensivspieler wird, ist offen.

Priorität genießen bei den Bayern aktuell die Vertragsverlängerungen mit Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Alphonso Davies. Musiala gab sich am Sonntag bei seinem Fanklub-Besuch etwas zurückhaltender als Neuer: "Da gibt's jetzt nicht viel zu sagen. Wie man sieht: Ich fühle mich wohl, wir sind in Gesprächen. Schau'n wir mal."