Während seiner Zeit als Trainer beim FC Bayern München sorgte Niko Kovac mit Aussagen über Thomas Müller für Irritationen. Heute bereut der Kroate den Umgang mit der FCB-Ikone.

Der frühere Bayern-Trainer Niko Kovac bedauert seinen Umgang mit Thomas Müller während seiner Zeit als Coach des deutschen Rekordmeisters.

Kovac hatte Müller damals mit dem Satz "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen" vermeintlich zum Notnagel degradiert. Eine Aussage, die er so nicht gemeint habe, sagte Kovac.

"Ich wollte damit sagen: Wenn es nicht laufen sollte, wird er sicher kommen. Ich meinte damit aber nicht, dass er Notnagel war", erklärte der 53-Jährige in der Sendung "Sky90" mit Blick auf Müller, der bei Kovac einen schweren Stand hatte und häufig nicht über die Reservistenrolle hinauskam.

"Ich habe den Satz damals gesagt, ich dachte, ich bin des Deutschen gut bewandert, aber ich habe mich da einfach vertan", sagte er.

Der spätere Wolfsburg-Coach wies aber darauf hin, dass es auch eine Vorgabe innerhalb des Klubs gewesen sei, einen Generationswechsel voranzutreiben. Dennoch: "Aus heutiger Sicht, finde ich, hätte Thomas damals viel mehr spielen müssen." Kovac betonte, mit Müller nie ein Problem gehabt zu haben.