FC Bayern München: Guardiola lehnt Ortega-Transfer ab

Der FC Bayern München will Stefan Ortega als Backup für Manuel Neuer verpflichten und der Ex-Bielefelder könnte sich das nach Informationen von ran gut vorstellen. Allerdings blockt sein aktueller Klub.

Von Martin Volkmar

Stefan Ortega soll auf der Torwart-Liste des FC Bayern München mittlerweile ganz oben stehen. Doch da stellt sich dessen aktueller Klub quer.

"Wir wollen ihn nicht verkaufen und wir wollen ihn nicht ausleihen. Es tut mir leid, aber wir wollen ihn für eine lange Zeit behalten", sagte Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, auf der Pressekonferenz vor dem UEFA Supercup gegen den FC Sevilla am Mittwoch (ab 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de) zum Interesse Bayerns am deutschen Keeper.

Und weiter: "Es hängt immer von drei Parteien ab, aber wir müssten in zwei Wochen einen Ersatz finden. Wir wollen Ortega."

Ob sich die Personalie damit erledigt hat? Sich die Bayern wirklich schon geschlagen geben?

Immerhin hätte eine Verpflichtung aus Münchner Sicht viele Vorteile: Der Deutsch-Spanier bräuchte als langjähriger Bundesligakeeper keine Eingewöhnungszeit und ist der mitspielende Keeper, den FCB-Chefcoach Thomas Tuchel haben will - im Gegensatz etwa zum ebenfalls gehandelten David de Gea.

Und Ortega, der München aus seinen drei Zweitliga-Jahren bei 1860 (2014 bis 2017) bestens kennt, würde die Chance beim deutschen Rekordmeister gerne nutzen. Einerseits, weil er beim Gehalt nochmal einen deutlichen Sprung machen würde.

Vor allem aber, weil er bei Bayern eine durchaus realistische Chance auf die Nummer 1 sieht - und das nicht nur übergangsweise.

