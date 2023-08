FC Bayern München: "Holding Six" gesucht – ist das die größte Baustelle für Thomas Tuchel?

FC Bayern München sucht einen wie Rodri – oder Javi Martinez

Rodri ist das Paradebeispiel der aktuellen Fußballer-Generation. Casemiro. Oder Sergio Busquets für die etwas Älteren. Oder Javi Martinez, für die Bayern-Fans.

Und die erinnern sich dann auch sofort, was für einen Unterschied so ein Spieler machen kann. Manchmal reicht so eine Stellschraube im Kader, in der Aufstellung, damit das gesamte Gefüge in sich stimmig ist. So ein Puzzleteil brauchen die Bayern. Mindestens.

Klar ist aber: Eine "Holding Six" mit 1A-Qualitäten kostet. Und ist auch nicht einfach zu finden.