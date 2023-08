FC Bayern: Diese Qualitäten bringt Harry Kane mit nach München

Anzeige Der FC Bayern München verpflichtet mit Harry Kane den lange herbeigesehnten Star-Stürmer. Doch welche Qualitäten bringt der 30-Jährige überhaupt mit? Von Franziska Wendler Als im Sommer vergangenen Jahres Torjäger Robert Lewandowski den FC Bayern München Richtung Barcelona verließ, vermittelten die Verantwortlichen den Eindruck, der Rekordmeister würde nicht unbedingt einen "echten Neuner" brauchen. Die Bosse verwiesen darauf, wie exzellent die Offensive der Münchner besetzt ist und dass sich die vielen Offensivspieler das Erzielen der Tore ja untereinander aufteilen könnten. Auch in den Medien fanden sich unzählige Abhandlungen darüber, warum man in der bayerischen Landeshauptstadt keinen echten Mittelstürmer braucht. Eine kritische Saison später, in der mehr als nur glücklich am letzten Bundesligaspieltag eine Spielzeit ohne Titel abgewendet werden konnte, ist der Status quo ein anderer. Spiel für Spiel wurde in der zurückliegenden Saison mehr deutlich, dass es für Erfolge zwingend einen Knipser braucht – und der ist nun da.

Nach zähen Verhandlungen, die sich wochenlang hinzogen, hat mit Harry Kane einer der besten Stürmer der Welt beim FC Bayern unterschrieben. Bis 2027 steht der Kapitän der englischen Nationalmannschaft unter Vertrag. Hinten anstellen muss sich der 30-Jährige dabei ganz und gar nicht. Nach der 0:3-Pleite im Supercup gegen RB Leipzig machte Cheftrainer Thomas Tuchel mehr als nur deutlich, dass Kane eine Stammplatzgarantie hat. "Es gibt keinen Aufbau. Er trainiert mit uns und startet gegen Werder Bremen. Er spielt jedes Spiel, fertig aus", ließ Tuchel nicht den Hauch eines Zweifels aufkommen (Bundesliga-Auftakt: Werder Bremen gegen FC Bayern München, Freitag ab 19:30 Uhr Live in SAT.1, auf ran.de und in der ran-App): "Harry ist einfach ein top guy mit einer top Persönlichkeit. Er wird uns helfen. Wir brauchen seine Einstellung." Doch was bringt Kane – neben seiner "Einstellung" - mit zum FC Bayern? ran blickt auf die Stärken des Angreifers.

Tore, Tore, Tore Die wohl wichtigste Qualität jedes Stürmers, an der selbige schlussendlich auch gemessen werden, sind Tore. Und von denen hat Kane reichlich zu bieten. In 435 Spielen für Tottenham Hotspur traf er 280 Mal, zudem ist er mit 58 Treffern der Rekord-Torschütze der Three Lions. Dreimal wurde er Torschützenkönig der Premier League. In der zurückliegenden Spielzeit knipste Kane in der Liga 30 Mal. Blickt man auf das Gesamt-Torverhältnis der Spurs von 70:63 war Kane für 42,9 Prozent aller Tore seines Teams verantwortlich – mehr als die 38,3 Prozent von Erling Haaland bei Manchester City. In insgesamt sieben Spielzeiten knackte Kane die Marke von 30 Toren.

Moderner Stürmer Im Strafraum stehen und darauf warten, dass der Ball kommt? Kane ist weit mehr als das! Er ist ein moderner Strafraumstürmer, der mit seinem überaus cleveren Stellungsspiel dem Gegner Probleme bereitet.

Katie, Kids und Familie – der Kosmos von Harry Kane

Harry Kane ist endlich ganz offiziell ein Spieler des FC Bayern. Mit ihm kommen seine Frau Katie, die Kinder, und auch die Hunde. ran stellt den Kane-Kosmos vor. © PA Images Katie, Kids und Familie – der Kosmos von Harry Kane

Katie Goodland ist die Liebe seines Lebens, seine bessere Hälfte, sein Halt. Beide kennen sich seit der Grundschule, dateten sich erstmals mit 16 Jahren, verlobten sich 2017 und heirateten 2019. Sie kennt Harry daher als normalen Jungen, der von einer großen Karriere nur träumte. Heute holt sie ihn auf den Boden zurück, bevor er abheben kann. © Shutterstock Katie, Kids und Familie – der Kosmos von Harry Kane

Dem Evening Standard sagte er einmal: "Wenn ich jetzt Single wäre und Leute treffen würde, wüsste man nie, ob sie aus den richtigen Gründen mit einem zusammen sind. Ist es das Geld? Das würde man nie wirklich wissen. Ich habe also Glück, dass ich eine Jugendliebe habe." © 2021 Getty Images Katie, Kids und Familie – der Kosmos von Harry Kane

Seine Frau ist studierte Sportwissenschaftlerin und ausgebildete Fitnesstrainerin. "Sie wollte immer ihr eigenes Ding machen", sagte Kane: "Sie ging zur Universität und arbeitete hart. Ich habe eine großartige Familie; sie hält mich auf dem Boden und hat genauso hart gearbeitet wie ich, um mich dahin zu bringen, wo ich jetzt bin." © 2022 Getty Images Katie, Kids und Familie – der Kosmos von Harry Kane

Zum Familienglück gehören auch die drei gemeinsamen Kinder Ivy (6), Vivienne Jane (5) und Louis (2). Harry und Katie erwarten aktuell das vierte Kind, das kündigten beide im März an. Was es wird, verrieten sie nicht. Dafür durften die Geschwister tippen: "Vivi tippt auf Mädchen, Ivy sagt Junge", erzählte Kane auf Instagram. "Und Louis glaubt, dass es ein Auto wird." © PA Images Katie, Kids und Familie – der Kosmos von Harry Kane

Sein engster Kreis ist enorm wichtig, daraus macht Kane kein Geheimnis: "Ich habe eine großartige Familie. Sie sorgt dafür, dass ich besonnen und geerdet bleibe. (…) Es ist wirklich wichtig, dass man enge Freunde und eine Familie hat, mit denen man sprechen kann, wenn es mal nicht gut läuft oder wenn man den Moment genießt, in dem es gut läuft." © 2021 Getty Images Katie, Kids und Familie – der Kosmos von Harry Kane

Zur Familie gehören auch die beiden Hunde, die Labrador-Retriever Brady und Wilson. Ja, tatsächlich, Kane hat sie nach NFL-Legende Tom Brady und Superstar Russell Wilson benannt. Dass Kane ein großer NFL-Fan ist, versteht sich daher von selbst. © IMAGO/PA Images Katie, Kids und Familie – der Kosmos von Harry Kane

Zum Kane-Kosmos gehört zudem Bruder Charlie Kane. Er ist der Boss der Spieleragentur "CK66", die nur einen Klienten hat: Harry Kane. Was wieder unterstreicht, dass der neue Bayern-Stürmer ein Familienmensch ist. © Shutterstock Katie, Kids und Familie – der Kosmos von Harry Kane

Auch wenn es um seine sportlichen Interessen und die Verhandlungen mit Klubs wie in diesem Sommer den FC Bayern geht, verlässt sich Kane nur auf seinen engsten Kreis. Auch sein Vater Pat (im Bild) gehört zu seinen Beratern. Der stammt zwar aus Irland, Harry entschied sich aber für die englische Nationalmannschaft. Seine Mutter Kim (im Bild) ist Engländerin. © agefotostock Katie, Kids und Familie – der Kosmos von Harry Kane

Was Kane ebenfalls wichtig ist: Seine eigene Stiftung, die er 2022 gründete, mit dem langfristigen Ziel, das Denken einer ganzen Generation über psychische Gesundheit zu verändern. "Ich möchte mehr lernen, dazu beitragen, Gespräche über psychische Gesundheit zu normalisieren, positive Gewohnheiten zu fördern, die das psychische Wohlbefinden unterstützen, und das Stigma, das dieses Thema umgibt, zu bekämpfen.", schrieb Kane dazu. © PA Images

Mit unzähligen Läufen in entscheidende Schnittstellen reißt er immer wieder Lücken in die gegnerische Abwehrkette - und das bei einer guten Geschwindigkeit. Auf engstem Raum kann er den Ball behaupten und mit beiden Füßen abschließen. Eiskalt, versteht sich.

Kopfballstärke Einen starken Abschluss darf man von Kane nicht nur mit dem Fuß erwarten, sondern auch mit dem Kopf. Vor allem in den vergangenen beiden Jahren hat sich das Kopfballspiel des 30-Jährigen noch einmal merklich verbessert. So erzielte er ein Drittel seiner Ligatore mit dem Kopf. Oder um es in Zahlen auszudrücken: Zehn von 30 Buden entstanden in der Saison 2022/23 nach einem Kopfball. Kane erzielte damit die meisten Kopfballtore aller Premier-League-Spieler, sogar mehr als Haaland, dem "nur" sieben gelangen.

Vorlagengeber Ein egoistischer Stürmer, der die Tore am liebsten selbst erzielt, ist Kane ganz und gar nicht. In der zurückliegenden Saison kreierte er hinter Dejan Kulusevski die zweitmeisten Chancen der Spurs. Mit 1,34 Torchancen pro 90 Minuten war er so häufig an der Entstehung von Torchancen beteiligt wie noch nie zuvor in seiner Laufbahn.

Leader Auf und neben dem Platz zählt neben dem sportlichen selbstverständlich auch sein menschlicher Einfluss auf die Mannschaft. Auch hier erwarten sich die Verantwortlichen in München so einiges. Bereits bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz formulierte der Brite klar und deutlich, dass er eine Führungsfigur im Team sein will. Ein Leader. Vor allem in schwierigen Situationen, wenn sich die Bayern beispielsweise in Rückstand befinden, soll und will Kane ein Anker sein, auf den sich seine Mannschaftskollegen verlassen, und den sie anspielen können.

Titelhunger Wieder und wieder hörte man in Bezug auf den FC Bayern in den vergangenen Jahren den Vorwurf, die Spieler seien satt, hätten keinen Hunger mehr auf Titel. Bei elf Meisterschaften in Folge ein durchaus nachvollziehbarer Gedanke. Bei Harry Kane kann davon absolut keine Rede sein. Ganz im Gegenteil! Persönliche Auszeichnungen gewann er in seiner Karriere zuhauf, Titel dagegen nicht. Zur Verdeutlichung: Einer der besten Stürmer unserer Zeit wurde nie Meister, nie Pokalsieger, gewann nie die Champions League. Dass die Sehnsucht nach Titeln einer der Hauptgründe für seinen Wechsel nach München ist, daraus machte Kane bei seiner Vorstellung kein Geheimnis. Um sich im zarten Fußballer-Alter von 30 Jahren endlich seine Träume erfüllen zu können, dürfte Kane alles geben. Keine guten Aussichten für die Konkurrenz...