Anzeige Der FC Bayern hat seine Asienreise mit einem unterhaltsamen Sieg gegen den FC Liverpool beendet. Und mit einigen Erkenntnissen. ran nennt sie. Von Andreas Reiners Thomas Tuchel lachte und klatschte begeistert in die Hände. Der Trainer des FC Bayern hatte seinen Spaß. Gute 50 Meter entfernt vom Bayern-Coach schlug Frans Krätzig ungläubig die Hände über dem Kopf zusammen. Der Youngster der Münchner konnte es kaum glauben, er hatte gerade das 4:3 im Testspiel gegen den FC Liverpool besorgt. Und wie: erst die Ballabnahme, dann der Strahl ins Tor der "Reds" - ein Traumtreffer. "Ein großer Schritt nach vorne für uns. Wir haben dieses Ergebnis gegen eine der besten Mannschaften Europas verdient. Ich bin sehr glücklich", sagte Tuchel: "Wir fokussieren uns weiter auf den Prozess, besser zu werden und als Team zu wachsen. Das Spiel zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Nicht nur aufgrund des Sonntagsschusses ist Krätzig einer der Gewinner der Asienreise, der 20-Jährige hatte bereits im Test gegen Manchester City auf sich aufmerksam gemacht. Eine Erkenntnis der Asienreise des Rekordmeisters: Der Junge macht Spaß und hat sich jetzt einem etwas breiteren Publikum bekannt gemacht. Doch das ist natürlich nicht alles. ran nennt weitere Erkenntnisse.

Anzeige

Bayern braucht einen Knipser Dank Krätzig haben die Bayern den Härtetest gegen den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp trotz zweimaligen Rückstands mit 4:3 (2:2) gewonnen. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in Tokio gegen Champions-League-Sieger Manchester City verloren (1:2) sowie gegen Kawasaki Frontale ein 1:0 erreicht. Was deutlich wurde: Vorne geht teilweise schon gut die Post ab, die Bayern ließen gegen die "Reds" weitere gute Chancen ungenutzt. Was wiederum auch zeigt: Es wäre ein essenzieller Eckpfeiler für die neue Saison, wenn in der Personalie Harry Kane endlich Vollzug vermeldet werden könnte - die Bayern brauchen dringend einen echten Knisper. Und: Bei den Gegentoren präsentierte sich die Defensive unsortiert und löchrig, nicht gut abgestimmt. Die Abwehr wird Tuchel in den kommenden Tagen und Wochen wohl noch jede Menge Kopfzerbrechen bereiten. Aber im Vergleich zum City-Test zeigte sich die Tuchel-Truppe insgesamt deutlich verbessert, wirkte dynamischer und fitter. Die Tour war für die Spieler anstrengend, was die Temperaturen angeht, aber eben auch förderlich in Sachen Fitness. Die Partie bot auch personelle Fingerzeige. Tuchel setzte im Mittelfeldzentrum erneut auf Joshua Kimmich und Konrad Laimer. Nationalspieler Leon Goretzka wurde wie bereits bei den vorherigen Spielen nur eingewechselt. Er muss sich weiterhin hinten anstellen. Nicht auszuschließen, dass sich Krätzig mit seinen erfrischenden Auftritten weitere Chancen erspielt hat. Sein Tor "waren Emotionen pur. Ich bin sehr glücklich und froh darüber, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mich bei der Tour zu zeigen", sagte er. Zu den Gewinnern gehört auch Josip Stanisic, was nicht nur an seinen beiden Treffern gegen Kawasaki Frontale und Liverpool lag.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bayern wird Konflikt-Potenzial los Die Verpflichtungen von Raphael Guerreiro, Laimer und Minjae Kim standen bereits vor der Asienreise fest, dabei war vor allem das Debüt des Koreaners mit Spannung erwartet worden. In Sachen Abgänge stand der Transfer von Sadio Mane im Mittelpunkt, der FC Bayern hat das Missverständnis beendet. Auch wenn die Trennung relativ geräuschlos verlief, haben die Münchner vorgesorgt, denn Knall-Potenzial war auf jeden Fall da. Finanziell kommen die Bayern durch die kolportierte Ablöse fast auf eine schwarze Null.

Die Transfer-Flops des FC Bayern München

Das Missverständnis rund um Sadio Mané reiht sich in eine äußerst lange Liste an Transfer-Flops der Bayern ein. ran blickt auf einige der größten Fehlgriffe des deutschen Rekordmeisters zurück. © Imago Images Sadio Mané

Nach nur einer Saison mit vielen Tiefen und wenigen Höhen endet Manés Zeit bei den Bayern mit dem Wechsel zu Al-Nassr. Eine Verletzung, die zunehmend schwachen Leistungen und ein Kabinenzoff, bei dem der Senegalese gegenüber Leroy Sané handgreiflich wurde, führten zum frühzeitigen Abschied. © Imago Images Bouna Sarr

Am Deadline Day 2020 verpflichtet Bayern München überraschend den Rechtsverteidiger Bouna Sarr für acht Millionen Euro von Olympique Marseille. Sportlich kann sich der Franzose nicht etablieren und landet schnell auf der Streichliste. Doch der FCB findet keinen Abnehmer und Sarr hat keine Eile, aus dem millionenschweren Vertrag auszusteigen. © Getty Images Renato Sanches

2016 wird Renato Sanches nach einer starken EM für satte 35 Millionen von Benfica Lissabon verpflichtet. In München zeigt der portugiesische Mittelfeldspieler schwankende Leistungen und kann sich nie durchsetzen - nach zwei Spielzeiten verlässt er die Bundesliga in Richtung Frankreich, wo er 2022 mit Lille sogar den Meistertitel holt. © 2017 Getty Images Fiete Arp

Als "Wunderkind" betitelt wechselt Fiete Arp 2019 für drei Millionen Euro vom HSV zum FC Bayern. In zwei Jahren, in denen er beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag steht, kommt Arp unter den Profis lediglich auf einen Einsatz von 13 Minuten. 2022 wird ein Jahr vor Vertragsende das Arbeitspapier einvernehmlich aufgelöst. © 2019 Getty Images Serdar Tasci

Der Verteidiger selbst sieht seinen Wechsel zum FC Bayern als Fehler an. "Wenn ich gewusst hätte, dass ich nicht spiele, hätte ich es nicht gemacht", sagte der 28-Jährige der "Bild". Im Januar 2016 kommt Tasci auf Leihbasis von Spartak Moskau zum deutschen Rekordmeister. In 6 Monaten steht er nur drei Mal auf dem Platz und kehrt im Sommer nach Russland zurück. © 2016 Getty Images Sinan Kurt

Er sollte das nächste große Talent der Bayern werden. Sinan Kurt kommt 2014 aus Gladbach nach München, kann die Erwartungen aber nicht erfüllen. Nach einem mageren Bundesliga-Spiel verlässt der den Rekordmeister schon wieder. © imago/foto2press Jan Kirchhoff

Der Ex-Spieler des 1. FSV Mainz 05 reiht sich in die lange Liste der Bayern-Flops ein. Nach einer Leihe zum FC Schalke 04 und einer überstandenen Verletzung, darf der Defensivspezialist nur noch in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters ran. Ein halbes Jahr vor Ablauf seines Vertrages verlässt er daraufhin die Münchner in Richtung Sunderland. © imago/Ulmer Marcell Jansen

Als Spieler von Borussia Mönchengladbach wird Jansen 2005 mit gerade einmal 20 Jahren in die deutsche Nationalmannschaft berufen. 2007 wechselt er schließlich für rund 14 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister. Mit nur 17 Bundesliga-Einsätzen für den FC Bayern verabschiedet er sich allerdings nach einem Jahr wieder in Richtung Hamburg. 2015, mit gerade einmal 29 Jahren, erklärt Jansen schließlich sein Karriereende. © 2007 Getty Images Lukas Podolski

Auch bei ihm haben sich die Bayern verzettelt. Der "kölsche Jung" erzielt zwar 15 Liga-Tore - dafür braucht er allerdings drei Jahre (2006 - 2009). Zwischenzeitlich steht er häufiger nicht im Kader und wird sogar in die zweite Mannschaft geschickt. Im Juli 2009 wechselt der Offensivspieler schließlich wieder zum 1. FC Köln. © 2009 Getty Images Breno

Im Winter 2008 überraschen die Bayern mit der Verpflichtung des erst 18 Jahren alten Defensivtalents Breno. Für zwölf Millionen Euro wechselt der Innenverteidiger nach München. Breno findet sich in Deutschland nie zurecht, zündet im Alkohol-Rausch seine Villa an und wird wegen Brandstiftung verurteilt. Für den FCB bestreitet er nur 33 Pflichtspiele. © getty Edson Braafheid

Zwei Millionen Euro überweist der FC Bayern 2009 an Twente Enschede für den Außenverteidiger. Braafheid erreicht nie das Niveau des restlichen Teams und kommt in zwei Jahren auf nur 19 Spiele. © getty Jose Ernesto Sosa

Jose Ernesto Sosa gilt 2007 als eines der größten Talente Argentiniens. Die Bayern überweisen für den Spielmacher circa neun Millionen Euro an Estudiantes de La Plata. In München kann er die Erwartungen nie erfüllen und wechselt 2010 für drei Millionen Euro nach Neapel. © getty Landon Donovan

Der Amerikaner kommt 2009 als Wunschspieler von Jürgen Klinsmann zum FC Bayern München. Donovan ist von Anfang an intern stark umstritten. Angeblich hätte ihn Hermann Gerland nicht mal für die zweite Mannschaft verpflichtet. Nach sechs Spielen geht es im März 2010 zurück in die USA. © getty Tobias Rau

Tobias Rau kommt im Sommer 2003 für 2,3 Millionen Euro als großes Defensiv-Talent aus Wolfsburg nach München. Der Plan geht nicht auf. Rau kämpft mit Verletzungen und wechselt 2005 nach nur 19 Einsätzen zu Arminia Bielefeld. © getty Julio dos Santos

Der Paraguayer wechselt im Januar 2006 als potenzieller Nachfolger von Michael Ballack nach München, absolviert letzten Endes aber nur zehn Pflichtspiele für den FC Bayern. Bis zu seiner Vertragsauflösung im Juni 2008 wird Paraguays Fußballer des Jahres 2005 insgesamt drei Mal verliehen, allerdings ohne Erfolg. © getty Ali Daei

Auch der berühmteste iranische Fußballer aller Zeiten gehört zu den größten Bayern-Flops. Ali Daei kommt 1998 für circa fünf Millionen Mark aus Bielefeld an die Säbener Straße. Nach einem Jahr voller Kurzeinsätze flieht Daei zu Hertha BSC. © getty Vahid Hashemian

Für den "Hubschrauber" ist der Ausflug zum FC Bayern eine echte Bruchlandung. Felix Magath holt Hashemian 2004 für zwei Millionen Euro aus Bochum an die Isar. Eine Fehlentscheidung: Nach nur neun Spielen und keinem Tor wechselt der Iraner zu Hannover 96. © getty Ali Karimi

Der dritte iranische Flop ist Ali Karimi. Der Wunschspieler von Felix Magath zeigt in München nie das ihm nachgesagte Potenzial. Am Ende bringt er es immerhin auf 42 Pflichtspiel-Einsätze für den FCB. © 2007 Getty Images Jan Schlaudraff

Im Buhlen um Jan Schlaudraff geht der FC Bayern 2007 als Sieger hervor. 1,2 Millionen Euro überweisen die Münchner an Alemannia Aachen. Nach nur einem Jahr und 14 Einsätzen geht er 2008 nach Hannover. 2015 beendet der Offensivspieler seine Karriere. © 2008 Getty Images Takashi Usami

2011 kommt Usami per Leihe von Gamba Osaka nach München und bestreitet dort in einem Jahr gerade einmal 124 Minuten in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League. Auch in Hoffenheim und Augsburg gelingt dem Japaner kein Durchbruch, erst ein Leihgeschäft zwischen Osaka und Fortuna Düsseldorf zeigt Wirkung, mit den Fortunen steigt Usami in seiner ersten Saison in die Bundesliga auf. Seit Sommer 2019 spielt Usami wieder bei Gamba Osaka. © 2011 Getty Images Andreas Görlitz

Andreas Görlitz kommt 2004 vom Lokalrivalen TSV 1860 München zum FC Bayern. Nach gutem Start reißt sich Görlitz im November 2004 das Kreuzband und fällt fast zwei Jahre aus. Nach einer Leihe zum Karlsruher SC wird sein Vertrag 2010 nicht mehr verlängert. Anfang 2015 hängt er die Schuhe an den Nagel. © getty Alexander Baumjohann

2009 wechselt Baumjohann für eine Million Euro von Borussia Mönchengladbach in die bayrische Landeshauptstadt. Der Mittelfeldspieler steht überraschend am ersten Spieltag in der Startelf, kommt aber nur auf vier Einsätze. © getty Massimo Oddo

2008 leihen die Bayern mit Massimo Oddo einen Weltmeister vom AC Mailand aus und sichern sich eine Kaufoption. Der Italiener kommt zwar auf 27 Einsätze, kann sich aber nie an die Bundesliga gewöhnen und wird 2009 zurückgeschickt. 2012 beendet er seine Laufbahn. © getty Karl Del'Haye

Als großer Star wechselt Karl "Kalle" Del'Haye 1980 von Gladbach nach München. Die Bayern legen die damalige Rekordablösesumme von 1,3 Millionen Mark für den Stürmer hin. Del'Haye kommt zwar auf 74 Einsätze in fünf Jahren, sein Stammplatz ist aber meist die Bank. © getty

Auch Marcel Sabitzer hat einen neuen Klub gefunden, der Mittelfeldmann geht zum Titelrivalen BVB. Rund um den Wechsel wurde durch Sabitzers Aktionen (Insta-Bilder von den Bayern gelöscht) und Aussagen ("Es hat natürlich Sachen geben, die mir nicht so gefallen haben") klar, dass der FCB auch hier Konflikt-Potenzial losgeworden ist.

Anzeige

Anzeige Bayern sollte noch nachlegen Da gibt es noch jede Menge Arbeit. Allen voran hält Königstransfer Kane den Klub in Atem, der Ausgang ist weiter offen. "Wir dürfen uns nicht von Zeitdruck leiten lassen", sagte Trainer Thomas Tuchel, "wir wissen genau, welche Spieler wir wollen". Dazu gehört zum Beispiel auch Champions-League-Sieger Kyle Walker, ein Torhüter als Backup von Manuel Neuer und ein defensiver Mittelfeldmann. Viel wurde geschrieben, viel spekuliert, (noch) wenig erreicht. "Wir haben keinen richtigen defensiven Sechser, der sehr defensiv denkt, der darauf achtet, dass da hinten nichts passiert, dem es mehr um den Schutz der eigenen Defensive geht", sagte Tuchel. Räumte aber auch ein, man suche einen Neuen, aber "nicht verzweifelt, denn wir vertrauen unseren Spielern". Doch der Test gegen Liverpool hat gezeigt, dass solch eine Verstärkung der Mannschaft für mehr Zugriff auf den Gegner eigentlich nötig wäre.

Nur ein Abgang scheint sicher Es bleibt dynamisch bei den Bayern, auch bei möglichen Abgängen. Ein Abflug von Keeper Yann Sommer (zu Inter Mailand?) gilt als sicher. Wenn denn Ersatz gefunden wird, was bislang noch nicht passiert ist, obwohl es zahlreiche Kandidaten gibt. Die Asienreise zeigte aber einmal mehr: Sommer ist nicht der richtige Torhüter für den FC Bayern. Für beide Seiten wäre es demnach besser, wenn der FCB einen neuen Torwart findet.

Überraschend: Ein Wechsel von Benjamin Pavard ist offenbar nicht mehr so offensichtlich wie noch vor ein paar Wochen. Der Franzose möchte seinen 2024 auslaufenden Vertrag eigentlich nicht verlängern und steht einem Abgang im Sommer offen gegenüber. "Die Geschichte ist für mich nicht so klar, wie sie erzählt wird", grätschte nun aber Tuchel dazwischen: "Wir haben klar kommuniziert, dass wir ihn wie einen Spieler behandeln werden, der einen Zehnjahres-Vertrag hat. Es gibt keinen Grund, ihn unter Druck zu setzen", so Tuchel, der Pavard zudem in höchsten Tönen lobte. Fest steht bislang nur, dass die Bayern vermeiden wollen, dass er 2024 ablösefrei geht. Daher ist nun sogar eine Vertragsverlängerung nicht mehr utopisch. Auch um andere Topstars ranken sich seit Wochen Abgangsgerüchte. Goretzka bekannte sich auf ran-Nachfrage offiziell und emotional zu den Bayern, doch das war vor der Abreise. Der Nationalspieler ist inzwischen angefressen, denn deutlicher als Tuchel in Asien kann man einem Spieler nicht zeigen, dass man nicht mehr mit ihm plant. Sprechen wollte Goretzka nicht, was bei ihm selten genug vorkommt und ein deutlicher Hinweis auf seine Gemütslage ist. In dem Zusammenhang kann sich Zugang Laimer fraglos als Gewinner der bisherigen Vorbereitung fühlen. Serge Gnabry meinte in Tokio zu den Gerüchten um seine Person, es gebe im Moment keine Diskussionen. Und Leroy Sane will sich auch trotz des angeblichen Barca-Interesses weiter voll auf die Bayern konzentrieren. Er kann sich vor allem nach engagiertem Training zu den Gewinnern der Reise zählen. Auch die Talente Mathys Tel und Ryan Gravenberch werden immer wieder als Kandidaten für einen Abgang - möglicherweise auch per Leihe - genannt. Daneben könnte auch Noussair Mazraoui je nach Angeboten ein Verkaufskandidat werden, der wie Tel und Gravenberch mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden ist. Vieles kann, nicht alles muss. Auch hier könnte der Kane-Deal weitere Transfers ins Rollen bringen.

Noch viele offene Duelle und Fragen Tuchel hat die Qual der Wahl, und in der Vorbereitung ist das Gold wert, kann aber auch schnell auf die Stimmung schlagen. So gibt es in der Verteidigung diverse Optionen, aber auch Sorgenkinder wie Dayot Upamecano, der nach seiner schwachen Rückrunde offenbar weiterhin seine Form sucht. Auch im defensiven Mittelfeld tummeln sich mehr Spieler als freie Plätze - vor allem dann, wenn die Bayern tatsächlich noch einmal tätig werden. Auch auf den Außen wird das Duell Serge Gnabry gegen Leroy Sane sehenswert.

Anzeige

Die Fußball-Top-Trainer als Ken

Ihr habt euch noch nie gefragt, wie die Top-Trainer der Fußball-Welt als Ken aus dem Barbie-Universum aussehen würden? Dann ist es ja gut, dass wir diese Frage der KI-Seite Ihr habt euch noch nie gefragt, wie die Top-Trainer der Fußball-Welt als Ken aus dem Barbie-Universum aussehen würden? Dann ist es ja gut, dass wir diese Frage der KI-Seite bairbie.me gestellt haben. Mit den (mehr oder weniger zweifelhaften) Ergebnissen sind wir doch sehr zufrieden. Denn wer hätte gedacht, dass Jupp Heynckes Action-Star Dolph Lundgren gleicht? Oder Jogi Löw aussieht wie Michael Antwerpes' fitnessbesessener Bruder? Wir wünschen viel Vergnügen beim Durchklicken. © Getty/baiRBIE.me Jose Mourinho © Getty/baiRBIE.me Jürgen Klopp © Getty/baiRBIE.me Carlo Ancelotti © Getty/baiRBIE.me Pep Guardiola © Getty/baiRBIE.me Thomas Tuchel © Getty/baiRBIE.me Antonio Conte © Getty/baiRBIE.me Julian Nagelsmann © Getty/baiRBIE.me Edin Terzic © Getty/baiRBIE.me Christian Streich © Getty/baiRBIE.me Louis van Gaal © Getty/baiRBIE.me Zinedine Zidane © Getty/baiRBIE.me Diego Simeone © Getty/baiRBIE.me Xabi Alonso © Getty/baiRBIE.me Jogi Löw © Getty/baiRBIE.me Erik ten Hag © Getty/baiRBIE.me Steffen Baumgart © Getty/baiRBIE.me Niko Kovac © Getty/baiRBIE.me Marco Rose © Getty/baiRBIE.me Xavi © Getty/baiRBIE.me Hansi Flick © Getty/baiRBIE.me Sir Alex Ferguson © Getty/baiRBIE.me Jupp Heynckes © Getty/baiRBIE.me Felix Magath © Getty/baiRBIE.me

Anzeige

Viel wird sowieso davon abhängen, wie erfolgreich der FCB auf dem Transfermarkt noch ist. Kommt Kane? Was passiert, wenn er nicht kommt? Was ist mit Walker, und was passiert dann in der Abwehr? Und welcher Keeper wird geholt? Wann wird Neuer fit? Und Thomas Müller? Und wie moderiert Tuchel seine Personalentscheidungen? Auch davon wird viel abhängen. Die nächsten Aufgaben nähern sich mit großen Schritten. Am kommenden Montag (7.8.) steht ein Test gegen die AS Monaco in Unterhaching auf dem Programm, ehe es am 12. August erstmals in dieser Saison ernst wird: Im Supercup trifft der Meister in der heimischen Allianz Arena auf Pokalsieger RB Leipzig (live in SAT.1 und auf ran.de). Und dann wartet schon der Bundesliga-Auftakt bei Werder Bremen (18. August live in SAT. 1 und auf ran.de). Spätestens dann sollte der FC Bayern die wichtigsten offenen Fragen geklärt haben. Damit Tuchel dann auch noch seinen Spaß hat.