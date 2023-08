Anzeige

Der FC Bayern und der frühere Vorstandschef Oliver Kahn haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Das Ganze ist im Gegensatz zur Trennung sehr harmonisch verlaufen.

Nach der geräuschvollen Trennung Ende der letzten Saison mussten sowohl Vorstandschef Oliver Kahn als auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic ihre Posten räumen. Nun hat sich der FC Bayern mit Kahn auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

Das bestätigte Präsident Herbert Hainer. Im Gegensatz zum Saisonfinale lief das ganze wohl sehr harmonisch. Bis zu fünf Millionen Euro soll Kahn laut "Sport Bild" wohl als Abfindung kassieren - eine Summe, die den Abschied wahrscheinlich erträglich macht.