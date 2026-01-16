- Anzeige -
FC Bayern München: Rapport beim Trainer - Sacha Boey bei Vincent Kompany im Fokus

  • Aktualisiert: 18.01.2026
  • 10:08 Uhr
  • ran.de

Enthüllung rund um den FC Bayern. Sacha Boey musste nach einem Vorfall offenbar zum Rapport bei Trainer Vincent Kompany.

Schon seit einigen Wochen stand Sacha Boey nicht mehr für den FC Bayern auf dem Platz, nun wurden im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" Details zu dem 25-Jährigen enthüllt. So soll es nach dem 2:2-Unentschieden bei Union Berlin am 8. November zu einem Vorfall gekommen sein.

"Einer, der aktuell ein bisschen ausgebremst ist, ist Sascha Boey. Momentan hat er Magenprobleme, wir haben gehört, es ist was Ernsteres, das setzt ihn wirklich außer Gefecht. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Wie wir gehört haben, ist Kompany nicht ganz so happy mit seinem Verhalten in den Wochen davor", erklärte Fußballchef Christian Falk.

Stellvertreter Tobias Altschäffl ergänzte: "Es war ein Vorfall am 8. November bei Union Berlin, als die Siegeserie der Bayern gerissen ist. Boey sollte eingewechselt werden, hat sich warmgemacht. Und es gibt so eine Regel, "Be Ready", von Kompany, also er möchte, dass du mit Schienbeinschonern, Schuhen, Tapes fix und fertig bist. Und Boey fiel da aus der Reihe."

Und weiter: "Die Spieler sollen sofort ready sein. Boey sollte bei dem Spiel bei Union Berlin eingewechselt werden, hatte aber die Schuhe noch nicht zu, die Schienbeinschützer nicht drin – und dann ließ ihn Kompany draußen, hat ihn nicht gebracht."

Boey zum Rapport bei Kompany

In der Folge musste der Sportler demnach zum Rapport bei seinem Trainer. "Dafür gabs dann ein Donnerwetter von Kompany, es gab ein Gespräch eins-zu.eins – typisch Kompany. Er hat ihm richtig Feuer gegeben. Kompany macht es bewusst nicht vor der Mannschaft, weil er einen Spieler nicht bloßstellen will", so Altschäffl.

"Trotzdem ist so eine Mannschaft ja auch ein Organismus, wo sich so etwas rumspricht. Das haben die anderen dann mitbekommen und es war allen klar: Da sollten wir aufpassen."

Seither stand Boey nicht mehr auf dem Feld, aktuell plagt er sich mit einer Magendarmerkrankung herum.

