Vincent Kompany weiß, was den FC Bayern am Freitag (ab 19:50 Uhr in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) im Topspiel gegen RB Leipzig erwartet. In die RB-Falle könnte er trotzdem tappen.

Von Andreas Reiners

Marco Rose sprach das Offensichtliche nicht direkt aus, er deutete es aber an.

Denn nicht erst die Niederlage zuletzt in Mainz hat gezeigt, dass die Bayern auch in der Bundesliga schlagbar sind. Der Rekordmeister ist verwundbar.

Oder wie Rose es ausdrückte: "Jeder, der gegen Bayern spielt, weiß, was es für Möglichkeiten gibt."

RB Leipzig spielt am Freitag (ab 19:50 Uhr in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) gegen die Bayern. Und die Möglichkeiten liegen tatsächlich auf der Hand beziehungsweise auf dem Rasen: Durch das hohe Pressing der Bayern ergeben sich regelmäßig Räume hinter der letzten Kette.

Dass den Bayern in den vergangenen Wochen die Frische und Intensität für den eigenen Spielstil etwas abgingen, macht es komplizierter.

Zuletzt kassierten die Bayern in fünf Pflichtspielen in Folge mindestens ein Gegentor, nachdem man zuvor in sieben Partien ohne Gegentreffer geblieben war.

Was eben auch daran liegt, dass die Bayern von einer formstarken letzten Kette abhängig sind, doch die Fehlerquote stieg.