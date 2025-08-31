Anzeige
Bundesliga

FC Bayern München: Rekordmeister hofft trotz Chelsea-Absage weiter auf Jackson-Leihe

  • Aktualisiert: 31.08.2025
  • 17:42 Uhr
  • SID

Eine Leihe von Nicolas Jackson vom FC Chelsea ist für den FC Bayern München offenbar noch nicht vom Tisch. Auch der Berater des Spielers hofft weiter.

Angreifer Nicolas Jackson hat die Hoffnung auf einen Transfer zum FC Bayern München noch nicht aufgegeben. "Wir hoffen immer noch, dass es klappt. Wenn wir keine Hoffnung hätten, wären wir nicht mehr hier", sagte Jacksons Berater Diomansy Kamara der "Bild".

Die Boulevard-Zeitung berichtete, dass sich Jackson mit seinem Tross am Sonntag trotz der Absage des FC Chelsea weiter in einem Hotel in München befunden haben soll.

Kurz vor dem Bundesliga-Spiel der Münchner beim FC Augsburg (3:2) am Samstagabend war bekannt geworden, dass Chelsea Jackson wegen einer Verletzung des neuen Stürmers Liam Delap nun doch nicht verleihen will.

"Chelsea hat uns informiert, dass sie den Spieler gerne zurückhaben wollen, nachdem wir uns gestern geeinigt haben", sagte Sportvorstand Max Eberl.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Bundesliga: 2. Spieltag

  • Bundesliga: Tabelle

Anzeige
Anzeige

Gespräche zwischen Bayern und Chelsea

Medienberichten zufolge finden inzwischen aber wieder Gespräche zwischen den Klubs statt. Demnach soll es Chelsea, das derzeit angeblich einen möglichen Wechsel von Conrad Harder von Sporting Lissabon prüft, vorziehen, Jackson vor dem Ende der Transferfrist am Montag fest zu verkaufen.

Der senegalesische Stürmer, der zuletzt nicht mehr Teil von Chelseas Premier-League-Kader war, war am Samstag bereits in München angekommen, um seinen Medizincheck zu absolvieren.

Fußball: Mehr News
Fabio SilvaUpdate
News

BVB-Neuzugang fehlt schon im ersten Spiel verletzt

  • 31.08.2025
  • 18:10 Uhr
Badredine Bouanani von OGC Nizza
News

VfB Stuttgart verpflichtet Woltemade-Ersatz

  • 31.08.2025
  • 18:08 Uhr
Nicolas Jackson
News

Bayern kämpft um Jackson - Alternative aus der Bundesliga?

  • 31.08.2025
  • 17:56 Uhr
Die Mainzer zu Gast in Wolfsburg
News

Wolfsburg verpasst in verrückter Schlussphase Sieg über Mainz

  • 31.08.2025
  • 17:49 Uhr
Victor BonifaceUpdate

Wechselt Leverkusen-Star innerhalb der Bundesliga?

  • Galerie
  • 31.08.2025
  • 17:26 Uhr
Eberl FreundUpdate
News

Bayern hat wohl Ex-Bundesliga-Stürmer im Auge

  • 31.08.2025
  • 17:21 Uhr

Leverkusen-Fans fordern frischen Wind: ten Hag vor dem Aus?

  • Video
  • 02:24 Min
  • Ab 0

Meint Sandro Wagner das ernst? Bayern-Vergleich irritiert

  • Video
  • 03:03 Min
  • Ab 0
Vermeeren im Trikot der Leipziger
News

Leipzig leiht Vermeeren an Marseille aus

  • 31.08.2025
  • 14:31 Uhr
imago images 1065812968
News

Nach Boey-Foul: Entwarnung bei FCA-Profi Fellhauer

  • 31.08.2025
  • 12:33 Uhr