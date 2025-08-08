Anzeige
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

FC Bayern München: Sagte Florian Wirtz wegen Gespräch mit Vincent Kompany um Jamal Musiala ab?

  • Aktualisiert: 08.08.2025
  • 13:36 Uhr
  • ran.de

Florian Wirtz hat sich trotz des Werbens vom FC Bayern für einen Wechsel nach Liverpool entschieden. Nun kommen wohl weitere Hintergründe ans Licht.

Der FC Bayern München hat sich schon früh im Transfersommer 2025 einen Korb eingefangen.

Der heiß umworbene Florian Wirtz hat dem deutschen Rekordmeister abgesagt und ist stattdessen von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt.

Wie nun ein Bericht der "Bild" enthüllt, könnte dies auch daran gelegen haben, dass Wirtz nach den Gesprächen mit Bayern-Coach Vincent Kompany nicht überzeugt war, mit dem Schritt an die Isar seine Karriere entscheidend voranbringen zu können.

Anzeige
Anzeige

FC Bayern: Scheiterte der Wirtz-Transfer auch an Musiala?

Demnach sei in den Gesprächen von Kompany mit Wirtz vonseiten des Belgiers sehr oft die Rede von den Plänen des Trainers mit ihm und eben FCB-Star Jamal Musiala gewesen.

"Angeblich soll sich Vincent Kompany in den Gesprächen sehr, sehr bemüht haben. Aber er muss wohl immer von Musiala UND Wirtz gesprochen haben. 'Du und der Musiala sollen das so machen' und Musiala hier, Musiala da", so "Bild"-Reporter Christian Falk.

Anzeige
Anzeige

FC Liverpool mit anderer Strategie bei Florian Wirtz

Anders soll sich das Gespräch von Wirtz mit Liverpool-Coach Arne Slot dargestellt haben. "Slot hat wohl nur von Wirtz gesprochen und keinen anderen Liverpool-Stars. Du bist meine klare Nummer eins im Mittelfeld. Und das soll am Ende den Ausschlag gegeben haben", sagte Falk.

Dieser Umstand könnte letztlich auch eine wichtige Rolle im Poker um Wirtz gespielt haben, der den Münchner absagte und stattdessen zum englischen Meister wechselte.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Vincent Kompany stellte Nick Woltemade wohl konkrete Rolle in Aussicht

Kurios: Dem "Bild"-Bericht nach soll Kompany auch mit Nick Woltemade sehr detailliert über eine mögliche Rolle im Münchner Team gesprochen haben, eingebettet im Zusammenspiel mit Jamal Musiala und Harry Kane.

Dem Stuttgarter Stürmer, zuletzt ebenfalls ein Wunschspieler der Münchner, soll dies im Gegensatz zu Wirtz sehr gefallen haben. Allerdings scheint ein Woltemade-Transfer im Sommer 2025 nun endgültig vom Tisch zu sein.

News und Videos zur Bundesliga
FCB TeamfotoUpdate
News

Verlässt die Bayern ein weiterer Flügelflitzer?

  • 08.08.2025
  • 15:23 Uhr
Kölns Trainer Lukas Kwasniok
News

Kapitänsfrage beim 1. FC Köln offen - Interesse an Obermair

  • 08.08.2025
  • 14:57 Uhr
07.08.2025, xjrdrx, Fussball Testspiel, FC Bayern Muenchen - Tottenham Hotspur v.l. Fußballfunktionär Vorstand Max Eberl (Bayern Muenchen) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IM...
News

FC Bayern: "Zufrieden" trotz dieser Baustellen?

  • 08.08.2025
  • 14:21 Uhr
FC Bayern München Training Session
News

Transfer-Experte sicher: "Wird noch FCB-Verpflichtungen geben"

  • 08.08.2025
  • 14:14 Uhr
Nick Woltemade im Training des VfB Stuttgart
News

VfB-Präsident Allgaier im Woltemade-Poker "entspannt"

  • 08.08.2025
  • 13:53 Uhr
Wird verliehen: Krisztian Lisztes
News

Nach nur einem Jahr: SGE verleiht Lisztes nach Budapest

  • 08.08.2025
  • 13:23 Uhr
Eike Immel bei der PROMIS UNTER PALMEN Premiere im BeachMitte in Berlin am 10.02.2025 *** Eike Immel at the PROMIS UNTER PALMEN premiere at BeachMitte in Berlin on 10 02 2025
News

Bundesliga: Torwart-Legende zu Haftstrafe verurteilt

  • 08.08.2025
  • 12:25 Uhr
Malik Tillman fehlt im Pokal
News

Bayer: Palacios und Hofmann pausieren - Tillman fehlt im Pokal

  • 08.08.2025
  • 11:53 Uhr

FC Bayern: Eberl gibt Update zur Vertragssituation bei Upa und Karl

  • Video
  • 02:29 Min
  • Ab 0

FC Bayern - Eberl scherzt über Diederich-Aus: "Habe jetzt Freifahrtsschein"

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0