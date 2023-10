Anzeige Heute trifft der FC Bayern München am Sonntag des 7. Bundesliga-Spieltags auf den SC Freiburg. Wer überträgt die Partie heute live im TV und Livestream und wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga? ran liefert Antworten. UPDATE, 8. Oktober, 19:35 Uhr: FCB besiegt SCF in der Bundesliga Bundesliga: FC Bayern München besiegt Freiburg mit 3:0 Der FC Bayern gewinnt mit 3:0 gegen den SC Freiburg. Die Münchner gewinnen auch in der Höhe verdient und nutzen am Ende doch noch eine ihrer vielen Chancen. Gerade über die Flügel lief es beim Rekordmeister immer wider rund, sodass die Torschützen kein Zufall sind. Noten für den FC Bayern München in Freiburg: Zwei Stars stechen heraus Die Gäste kommen erst in der Nachspielzeit zu ihrer ersten Ecke, was einiges über ihre offensiven Bemühungen aussagt. Gegen das dominante Spiel der Kontrahenten ist die unerfahrene Mannschaft noch nicht gewappnet und muss die Punkte in Spielen gegen andere Teams holen. Ein 3:0 geht somit für beide Teams in Ordnung.

UPDATE, 8. Oktober, 18:24 Uhr: FC Bayern führt zur Halbzeit gegen SC Freiburg Mit 2:0 geht es in die Pause! Der FC Bayern dominiert den SC Freiburg und erzielt dabei zwei Tore. Erst am Ende der 45 Minuten kommen die Gäste erstmals zu etwas längeren Ballbesitz-Phasen, in der ersten halben Stunde ließ der FCB überhaupt nichts zu. Der freche Treffer von Coman und die gute Kombination durch Kane und Sané führen zum verdienten Spielstand. Das dritte Tor von Sané wäre auch noch im Rahmen des verdienten gewesen, doch da lag eine Abseitsstellung vor. So kann der SCF vielleicht nochmal ins Spiel finden, dazu benötigen sie aber eine große Steigerung.

UPDATE, 8. Oktober, 16:30 Uhr: Bayern vs. Freiburg - die Aufstellungen München: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Goretzka, Kimmich, L. Sané, Müller, Coman - Kane

Freiburg: Atubolu - Sildillia, Gulde, Lienhart - Sallai, Röhl, Eggestein, Kübler, Doan, Grifo - Höler

Am Sonntagnachmittag kommt es am 7. Spieltag der Bundesliga zum Duell FC Bayern gegen SC Freiburg. In der letzten Saison konnten die Freiburger überraschend in der Allianz Arena die Bayern aus dem Pokal werfen. Selbiges wollen die Breisgauer nun wiederholen. Mit 10 Punkten aus sechs Spielen verlief der Saisonstart ordentlich für Freiburg. Die Bayern spielten zuletzt 2:2 in der Bundesliga gegen Leipzig und kommen frisch aus der Champions-League-Woche gegen Kopenhagen.

Anzeige Bundesliga heute live: Wann und wo findet das Spiel Bayern vs. Freiburg statt? Ausgetragen wird die Partie am 8. Oktober um 17:30 Uhr in der Allianz Arena in München.

FC Bayern vs. SC Freiburg heute live: Läuft das Bundesliga-Spiel im Free-TV? Nein, die Partie wird nicht im Free-TV übertragen. FC Bayern München - SC Freiburg Liveticker

Bundesliga live: Wird Bayern gegen Freiburg heute im Pay-TV zu sehen sein? Ja. Das Spiel wird im Pay-TV von "DAZN" übertragen. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.

FC Bayern vs. SC Freiburg heute live: Wer überträgt das Spiel im Livestream? Im Livestream wird das Spiel auf "DAZN übertragen. Die Angebote des Senders "DAZN" sind aber kostenpflichtig.

Gibt es heute einen Liveticker zum Spiel Bayern vs. Freiburg? Na klar, im Liveticker von ran informieren wir euch über das Geschehen auf dem Platz.

Bundesliga heute live: Die Übertragung von FC Bayern München gegen SC Freiburg im Überblick Paarung: FC Bayern München - SC Freiburg

Uhrzeit: 8. Oktober, 17:30 Uhr

Stadion: Allianz Arena (München)

Trainer: Thomas Tuchel (München), Christian Streich (Freiburg)

Schiedsrichter: Robert Schröder

Free-TV: -

Pay-TV: DAZN

Livestream: DAZN

Liveticker: ran.de