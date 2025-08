FC Bayern München schließt Millionen-Deal mit neuem Sponsor ab

Der Deal umfasst im Wesentlichen Bandenwerbung in der Allianz Arena an allen Spieltagen der Bundesliga sowie gemeinsame Aktivierungen auf den sozialen und digitalen Kanälen beider Unternehmen.

FC Bayern München: 35 Millionen Euro bis 2032

Laut der "BILD" soll das den Bayern knapp fünf Millionen jährlich einbringen - für die nächsten sieben Jahre. Also 35 Millionen Euro.

Seit 2001 unterstützt das in Dubai ansässige Unternehmen herausragende europäische Fußball-Klubs, zunächst den FC Chelsea, seit 2007 AC Mailand, seit 2011 Real Madrid, seit 2014 Benfica Lissabon. Mit Arsenal ist Emirates bereits 19 Jahre verbunden. Langfristigkeit und Zuverlässigkeit sind strategische Säulen der Fluggesellschaft.

Daher umso verwunderlicher, dass sie sich mit etwas anderem als dem "Brustsponsor" zufrieden geben. Ein Deal, der in der Szene für Aufsehen sorgt. Es öffnet neue Türen der Zusammenarbeit. Für Fernreisen nach Nahost oder Asien könnte die Bayern-Mannschaft Emirates-Maschinen nutzen. Innerhalb Deutschlands ist die Golf-Airline nicht zulässig.

Michael Diederich, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, erklärt: "Der FC Bayern ist sehr froh, in Emirates einen leistungsstarken Partner gewonnen zu haben, der seit Jahrzehnten überzeugter Förderer des Klub-Fußballs in Europa ist. Der FC Bayern braucht für die Umsetzung seiner sportlichen Ziele auch wirtschaftliche Planungssicherheit, die Emirates passen also ideal in die Partnerfamilie unseres Vereins. Helfen wird uns zudem, dass Emirates Fußball-Fans auf aller Welt verbindet und den FC Bayern bei seinen Internationalisierungsvorhaben unterstützen kann."