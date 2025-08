FC Bayern München - Michael Reschke im Interview: "FCB hat bestimmt noch etwas im Köcher"

Didi Hamann dazu in der "Bild:" "Unglücklich. Wenn man sich die 18 Monate anschaut, die Trainersuche, die eine oder andere unglückliche Aussage. Letztes Jahr wurden viele Verträge wie bei Davies, Musiala oder Kimmich schon versprochen, die der Aufsichtsrat dann nicht durchgewunken hat. So etwas kostet Ansehen! Und Spieler mit Geld zuzuschütten, war noch nie die Lösung."

Reschke: Speziell in der Defensive muss man nachlegen. Zumindest wenn ein Kim den Verein noch verlassen sollte. Ansonsten sehe ich den Kader in der Spitze und Breite gut aufgestellt

The Raumdeuter is here: Wechsel von Thomas Müller zu Vancouver fix

FC Bayern: Reschke stärkt Eberl den Rücken

ran: Nick Woltemade soll noch verpflichtet werden. Die Verhandlungen ziehen sich. Der FCB macht dabei keine gute Figur. Widersprechen Sie?

Reschke: Das Thema Woltemade ist sehr speziell und ich habe großes Verständnis für alle Beteiligten. Nick hat sich beim VfB unter Sebastian Hoeneß zu einem Bundesliga-Spitzenspieler entwickelt und dass der VfB Ihn weiter behalten möchte ist doch logisch. Somit ist die Aussage von Alex Wehrle nur dann ernsthaft zu verhandeln, wenn ein außergewöhnliches Angebot auf dem Tisch liegt, die logische Konsequenz. Das Nick gerne zu den Bayern wechseln will, ist ebenfalls nachvollziehbar. Der FCB ist klar die Nummer eins in Deutschland und sein Vertrag bei den Bayern wäre natürlich viel besser als seine aktuelle Vereinbarung mit dem VfB. Andererseits hat er den Stuttgartern viel zu verdanken und wird weiter Vollgas geben, wenn er bleibt. Dass Bayern sich um eines der größten deutschen Offensivtalente, der seine Tendenz zur internationalen Klasse schon unter Beweis gestellt hat, bemüht, ist logisch. Man hat halt das Heft des Handelns nicht in der Hand. Vermutlich haben die Bayern eine Invest-Obergrenze definiert und wenn diese aus Sicht des VfB nicht ausreicht, dann ist das so. Ein völlig normaler Vorgang im Transferbusiness.

ran: Max Eberl steht immer wieder in der Kritik - wie bewerten Sie seine Arbeit? Ist die Kritik berechtigt?

Reschke: Seine Bilanz ist frühestens im Winter zu bewerten. Dann ist Einzuschätzen ob Invest und Ertrag in einem sinnvollen Verhältnis stehen. Letzte Saison wurde er massiv für die schleppende Trainerverpflichtung kritisiert und dann präsentierte er mit Vincent Kompany einen Volltreffer. Also: abwarten und nicht zu früh urteilen.