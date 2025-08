"Emirates" passe ideal in die Partnerfamilie unseres Vereins, sagte Michael Diederich im offiziellen Statement des FC Bayern . Aber wer genau ist denn Teil der Partnerfamilie des FCB?

Denn das aus dem Emirat Dubai stammende Unternehmen reiht sich in der Kategorie "Platin-Partner" ein. Ebenso wie beispielsweise auch "Visit Ruanda" oder "EA Sports". Ob es für die Fluggesellschaft in Zukunft eine Stufe höher geht, bleibt offen.

Nun haben sie mit dem FC Bayern München auch eine Vertretung in Deutschland gefunden. Das Logo auf dem Trikot bleibt aber erstmal im gewohnten Telekom-Look.

Arsenal, Real Madrid , AC Milan und Benfica Lissabon – aus jeder Top-Liga trägt mindestens ein Verein den Namen "Emirates" auf der Brust. Die Fluggesellschaft Emirates hat nicht zum ersten Mal einen Blick in Richtung europäische Top-Klubs geworfen.

Von Official Partner bis Hauptsponsor

Die großen Hauptsponsoren des FC Bayern sind niemand geringeres als Adidas, Allianz, Telekom und Audi. Sie treten gleichzeitig auch als Anteilseigner auf. Nach unten ist ganz klar sortiert und festgehalten, wer sich in welcher Sponsorenliga befindet. Ganz unten in der Liste sind die sogenannten "Official Partner" – sozusagen die "kleinen" Geldgeber.

Darüber gibt es die nächste Kategorie mit den "Gold Partnern". Was nun der Unterschied zwischen den beiden Stufen und der zweithöchsten des "Platin-Partner" ist, bleibt eher undurchsichtig.

Der neue Deal mit "Emirates" beinhaltet bis 2032 jedenfalls mehr als 30 Millionen Euro für den Klub aus München.

Als Platin-Partner ist man beim FC Bayern schnell bei den Spielen in der Allianz Arena zu finden. In erster Linie sind die Schriftzüge auf die klassischen Bandenwerbung am Spielfeldrand zu finden.

Hinzu kommt eine Partnerschaft auf den Plattformen der sozialen Medien und im digitalen Bereich. Für Teile der Fans wird es hingegen dürften von dem neuen Partner nicht begeistert sein.