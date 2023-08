Anzeige

Der FC Bayern München sucht einen Sechser, viele Kandidaten haben abgesagt oder sind zu teuer. Bislang kaum genannt wird Vitaly Janelt. Aber warum eigentlich? Seine Stärken entsprechen ziemlich genau dem von Thomas Tuchel gesuchten Profil.

Von Chris Lugert

Ein wenig erinnert die Suche des FC Bayern München nach einem neuen Mittelfeldspieler an eine TV-Show von Dieter Bohlen. "BSDS" - Bayern sucht den Supersechser. Dass Thomas Tuchel einen neuen Spieler für die Zentrale sucht, eine "Holding Six", die vor allem defensiv denkt und nicht die Eier legende Wollmilchsau spielen will, ist bekannt.

Doch die Suche nach einer qualitativ hochwertigen Lösung, die bezahlbar ist und dazu auch wenig Anpassungszeit benötigt, ist alles andere als einfach. Declan Rice? Unbezahlbar. Kalvin Phillips? Wäre günstiger, aber hat kaum Spielpraxis. Sofyan Amrabat? Tendiert offenbar zur Premier League.

Zuletzt deutete viel auf Ibrahim Sangare von der PSV Eindhoven hin. Ein Name, der bislang kaum genannt wird, ist Vitaly Janelt. Die Frage dabei ist: Warum eigentlich nicht? Der 25-Jährige gehört beim FC Brentford zu den herausragenden Spielern der vergangenen beiden Jahre, seit die "Bees" ins englische Oberhaus aufgestiegen sind.

Brentfords Trainer Thomas Frank ist schon lange ein großer Fan des gebürtigen Hamburgers. "Ich denke, dass sie ihn in Deutschland 'Die Maschine' nennen! Er ist super. Was für ein Spieler, was für eine Mentalität. Er arbeitet so hart, ist gut am Ball. Genau das, was ich von einer Nummer sechs erwarte", sagte Frank im Dezember 2021.