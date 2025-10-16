Bundesliga
FC Bayern München: Serge Gnabry offenbar zu Gehaltsverzicht für Vertragsverlängerung bereit
- Veröffentlicht: 16.10.2025
- 11:43 Uhr
- ran.de
Serge Gnabry spielt beim FC Bayern derzeit groß auf. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, in den Verhandlungen zeigt sich der Spieler wohl kompromissbereit.
Serge Gnabry steht beim FC Bayern München vor einer wichtigen Entscheidung über seine Zukunft.
Laut "Bild" kann sich der 30-Jährige gut vorstellen, seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag zu verlängern – selbst zu reduzierten Bezügen.
- Jamal Musiala nur noch fünftes Rad? Wo ist nach der Verletzung Platz für den DFB-Star?
- Jerome Boateng bestätigt Einigung mit Trainer Vincent Kompany und Rückkehr
"Er ist keiner, der sagt: 'Ich muss mindestens genauso viel fix verdienen oder noch mehr als bisher'", erklärte "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern Insider".
Nach Informationen der "Sport Bild" verdient der Routinier derzeit ca. 19 Millionen Euro im Jahr.
Demnach sei Gnabry gesprächsbereit, würde sich aber auch Angebote aus dem Ausland anhören: "Es gibt für ihn nicht nur München."
Auch der Offensivspieler selbst hatte sich kürzlich zu Gast im "aktuellen Sportstudio" im "ZDF" zu seiner Zukunft geäußert. "Natürlich bin ich jetzt 30, die Karriere geht nicht mehr allzu lang, deswegen macht man sich schon Gedanken, ob man etwas anderes oder eine neue Challenge will", sagte Gnabry.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
FC Bayern: Serge Gnabry mit starkem Saisonauftakt
Nach vermehrt durchwachsenen Phasen in den vergangenen Jahren hat sich der Nationalspieler unter Trainer Vincent Kompany in dieser Sasison wieder in die Startelf gespielt.
In seiner neuen Rolle im offensiven Mittelfeld hinter Harry Kane blüht Gnabry auf: In sechs Pflichtspielen dieser Bundesliga-Saison kommt er bereits auf drei Tore und drei Vorlagen.