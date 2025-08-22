Der FC Bayern München ist weiter auf der Suche nach Leihtransfers. Nun werden zwei neue Namen genannt.

Der FC Bayern München sucht weiterhin nach Offensivverstärkungen.

Laut "Sky" stehen Jadon Sancho von Manchester United und Marco Asensio von Paris Saint-Germain im Fokus des Rekordmeisters – jeweils als mögliche Leihoptionen vor dem Schließen des Transferfenster am 1. September.

Sancho wird damit erneut mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Der ehemalige Dortmunder steht bei Manchester United vor dem Aus, nachdem er dort nicht einmal eine Rückennummer erhalten hat und nicht mehr in die Planungen des Klubs passt.

Eine Leihe zum FC Bayern wird intern diskutiert, allerdings soll es keine Mehrheit für den Engländer geben.