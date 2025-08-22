Anzeige
Leihen gestalten sich schwierig

FC Bayern München: Sind Jadon Sancho und Marco Asensio auf der Liste?

  • Aktualisiert: 22.08.2025
  • 17:57 Uhr

Der FC Bayern München ist weiter auf der Suche nach Leihtransfers. Nun werden zwei neue Namen genannt.

Der FC Bayern München sucht weiterhin nach Offensivverstärkungen.

Laut "Sky" stehen Jadon Sancho von Manchester United und Marco Asensio von Paris Saint-Germain im Fokus des Rekordmeisters – jeweils als mögliche Leihoptionen vor dem Schließen des Transferfenster am 1. September.

Sancho wird damit erneut mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Der ehemalige Dortmunder steht bei Manchester United vor dem Aus, nachdem er dort nicht einmal eine Rückennummer erhalten hat und nicht mehr in die Planungen des Klubs passt.

Eine Leihe zum FC Bayern wird intern diskutiert, allerdings soll es keine Mehrheit für den Engländer geben.

FC Bayern könnte Asensio erst nach Vertragsverlängerung leihen

Auch Asensio, der 29-jährige Spanier von Paris Saint-Germain, gilt als Kandidat für eine Leihe.

PSG wäre bereit, den Offensivspieler auszuleihen, müsste jedoch zunächst seinen Vertrag, der 2026 ausläuft, verlängern, um einen solchen Deal zu ermöglichen. Laut FIFA-Regularien dürfen Spieler nur verliehen werden, wenn der Vertrag nach dem Ende der Leihe beim Stammverein noch mindestens zwölf Monate läuft.

Ob einer der beiden Transfers zustande kommt, ist offen, konkrete Verhandlungen stehen noch aus.

