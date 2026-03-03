Bundesliga
FC Bayern München: Julian Nagelsmann erklärt Gravenberch-Scheitern zu seiner FCB-Zeit
- Veröffentlicht: 03.03.2026
- 07:39 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Bundestrainer Julian Nagelsmann blickt auf seine Zeit beim FC Bayern München zurück und erklärt die untergeordnete Rolle des heutigen Liverpool-Stars Ryan Gravenberch.
Ryan Gravenberch ist spätestens seit seinem Wechsel zum FC Liverpool ein Star im europäischen Fußball geworden.
Nach guten Leistungen bei Ajax Amsterdam wurde er zum niederländischen Nationalspieler und landete auch im Fokus des FC Bayern München.
Unter dem heutigen DFB-Trainer Julian Nagelsmann spielte er zur Bayern-Zeit kaum eine Rolle, wechselte für rund 40 Millionen Euro nach England und gehört unter Coach Arne Slot zum Stammpersonal der "Reds".
Nagelsmann klärt das Gravenberch-Missverständnis jetzt auf.
FC Bayern: Gravenberch passte nicht in die Joker-Rolle
Gegenüber dem "kicker" verriet er: "Ryan Gravenberch ist ein Top-top-top-Spieler in Europa, das war er schon beim FC Bayern aber da war die Situation für ihn nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam sehr kompliziert.“
Damit deutet Nagelsmann auf die große Konkurrenz an, die beim FCB immer noch vorhanden und aktiv ist: "Damals hatten nunmal Leon Goretzka und Joshua Kimmich die Nase vorn."
Ein gewisser Aleksandar Pavlovic wurde von Nagelsmann ebenfalls aus der Jugend "hochgezogen". Für ihn war Gravenberch ein Spieler, der nach seiner Einwechslung Gas geben sollte. Das Problem: "Sein Spielerprofil passt nicht dazu. Ryan ist ein Spieler, der Rhythmus über die Spieldauer braucht."
Es gebe Spieler, denen 20 Minuten ausreichen, um den Unterschied zu machen. Diese könnten in dieser Zeit "ihr Herz auf dem Platz lassen" und "sich zerreißen".
Gravenberch war offensichtlich keiner davon.