FC Bayern München: Julian Nagelsmann erklärt Gravenberch-Scheitern zu seiner FCB-Zeit

Bundestrainer Julian Nagelsmann blickt auf seine Zeit beim FC Bayern München zurück und erklärt die untergeordnete Rolle des heutigen Liverpool-Stars Ryan Gravenberch.

Von Mike Stiefelhagen

Ryan Gravenberch ist spätestens seit seinem Wechsel zum FC Liverpool ein Star im europäischen Fußball geworden.

Nach guten Leistungen bei Ajax Amsterdam wurde er zum niederländischen Nationalspieler und landete auch im Fokus des FC Bayern München.

Unter dem heutigen DFB-Trainer Julian Nagelsmann spielte er zur Bayern-Zeit kaum eine Rolle, wechselte für rund 40 Millionen Euro nach England und gehört unter Coach Arne Slot zum Stammpersonal der "Reds".

Nagelsmann klärt das Gravenberch-Missverständnis jetzt auf.