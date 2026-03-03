- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga

FC Bayern München: Julian Nagelsmann erklärt Gravenberch-Scheitern zu seiner FCB-Zeit

  • Veröffentlicht: 03.03.2026
  • 07:39 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Bundestrainer Julian Nagelsmann blickt auf seine Zeit beim FC Bayern München zurück und erklärt die untergeordnete Rolle des heutigen Liverpool-Stars Ryan Gravenberch.

Von Mike Stiefelhagen

Ryan Gravenberch ist spätestens seit seinem Wechsel zum FC Liverpool ein Star im europäischen Fußball geworden.

Nach guten Leistungen bei Ajax Amsterdam wurde er zum niederländischen Nationalspieler und landete auch im Fokus des FC Bayern München.

Unter dem heutigen DFB-Trainer Julian Nagelsmann spielte er zur Bayern-Zeit kaum eine Rolle, wechselte für rund 40 Millionen Euro nach England und gehört unter Coach Arne Slot zum Stammpersonal der "Reds".

Nagelsmann klärt das Gravenberch-Missverständnis jetzt auf.

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Bayern: Gravenberch passte nicht in die Joker-Rolle

Gegenüber dem "kicker" verriet er: "Ryan Gravenberch ist ein Top-top-top-Spieler in Europa, das war er schon beim FC Bayern  aber da war die Situation für ihn nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam sehr kompliziert.“

Damit deutet Nagelsmann auf die große Konkurrenz an, die beim FCB immer noch vorhanden und aktiv ist: "Damals hatten nunmal Leon Goretzka und Joshua Kimmich die Nase vorn."

Ein gewisser Aleksandar Pavlovic wurde von Nagelsmann ebenfalls aus der Jugend "hochgezogen". Für ihn war Gravenberch ein Spieler, der nach seiner Einwechslung Gas geben sollte. Das Problem: "Sein Spielerprofil passt nicht dazu. Ryan ist ein Spieler, der Rhythmus über die Spieldauer braucht."

Es gebe Spieler, denen 20 Minuten ausreichen, um den Unterschied zu machen. Diese könnten in dieser Zeit "ihr Herz auf dem Platz lassen" und "sich zerreißen".

Gravenberch war offensichtlich keiner davon.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Blickt Richtung WM: Julian Nagelsmann
News

Kommentar: Nagelsmann sorgt für unnötige Unruhe

  • 03.03.2026
  • 08:35 Uhr
Emre Can mit Trainer Niko KovacUpdate
News

Nach Kreuzbandriss: BVB plant wohl große Geste bei Can

  • 03.03.2026
  • 08:25 Uhr
Real Madrid CF™s Vinicius Junior has words with the supporters during La Liga match. March 2, 2026. (20260302320)
News

Nächste Pleite und Rot: Real verliert Anschluss an Barca

  • 03.03.2026
  • 08:23 Uhr
imago images 1073251525
News

Woltemade in der Kritik: "Nicht gut genug"?

  • 03.03.2026
  • 08:07 Uhr
Die Bayern empfangen Gladbach am Freitagabend
News

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga im TV, Livestream & Liveticker

  • 03.03.2026
  • 08:00 Uhr
imago images 1072913243
News

Hamburger SV vs. Bayer Leverkusen: Wo läuft das Bundesliga-Nachholspiel live im TV und im Stream?

  • 03.03.2026
  • 07:59 Uhr
Enttäuscht: Álvaro Arbeloa
News

Arbeloa nach Patzer kämpferisch: "Das ist Real Madrid"

  • 03.03.2026
  • 06:41 Uhr
Wück erwartet noch mehr von seinem Team
News

Wück: DFB-Team mit "gleicher Qualität" wie Spanien

  • 03.03.2026
  • 05:34 Uhr
F1 - PRE-SEASON TESTING 2026 - BAHRAIN 2 Practice start, 63 RUSSELL George (gbr), Mercedes AMG F1 Team W17, 16 LECLERC Charles (mco), Scuderia Ferrari SF-26, action during the Formula 1 Aramco pre-...
News

Formel 1: Power Ranking der elf Teams zum Saisonstart

  • 03.03.2026
  • 00:01 Uhr
McKennie unterschreibt einen neuen Vertrag
News

Ex-Schalker McKennie verlängert bei Juve

  • 02.03.2026
  • 22:54 Uhr