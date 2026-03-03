- Anzeige -
FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga im TV, Livestream & Liveticker

  • Veröffentlicht: 03.03.2026
  • 08:00 Uhr
  • ran.de
Die Bayern empfangen Gladbach am Freitagabend
Die Bayern empfangen Gladbach am Freitagabend© AFP/SID/INA FASSBENDER

Am 25. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern München auf Borussia Mönchengladbach. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Während der FC Bayern an der Tabellenspitze dominiert, steckt Borussia Mönchengladbach im Abstiegskampf der Bundesliga.

Die Münchner konnten zuletzt in der Bundesliga den Vorsprung an der Tabellenspitze durch einen 3:2-Sieg in Dortmund auf elf Punkte ausbauen. Harry Kanes Doppelpack und Joshua Kimmichs Traumtor in der Schlussphase sorgten für den Triumph des Rekordmeisters im Signal Iduna Park.

Nun bekommen es die Stars von Coach Vincent Kompany nach Dortmund mit der nächsten Borussia in der Bundesliga zu tun. Allerdings ist es erneut kein Duell auf Augenhöhe, wie vor einigen Jahrzehnten. Vielmehr kämpft Gladbach ums nackte Überleben im Fußball-Oberhaus.

Zuletzt gab es für die Fohlen zumindest einen 1:0-Heimsieg gegen Union Berlin. Kevin Diks erzielte den wichtigen Treffer per Elfmeter in der Nachspielzeit und bescherte den "Fohlen" somit drei Punkte.

Im Hinrundenduell zwischen den Gladbacher und Bayern hielten die Borussen zumindest rund eine Stunde mit. Erst danach fielen die Treffer zum letztlichen 3:0-Sieg der Münchner.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Spiel der Bundesliga am Samstagnachmittag.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?

Bayern empfängt Gladbach: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Bundesliga-Spiel ist am Freitag um 20:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga live: Wo kann ich FCB vs. BMG im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Gladbach zu Gast in München: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Liveticker zu FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach

