FC Bayern München: So könnte sich der FCB den Coup mit Florian Wirtz leisten

An der Säbener Straße ist man offenkundig besorgt, was die finanzielle Zukunft des FC Bayern München anbelangt.

Der FC Bayern München will Florian Wirtz am liebsten schon im kommenden Sommer verpflichten. Nur wie will der FCB sich die dafür fälligen Zahlungen leisten?

Die gute Nachricht für alle Bayern-Fans: Die Bedeutung des Festgeldkontos für Transfers wird in der Regel überschätzt. In der Vergangenheit haben die Bayern ihre Transfers eher durch laufende Einnahmen wie Sponsoring, TV-Gelder, Spieltagseinnahmen oder eben Verkäufe finanziert. Das Festgeldkonto diente vor allem als Liquiditätsreserve, vergleichbar mit einem Notgroschen.

Bei Wirtz gehen verschiedene Medien von einer Ablösesumme weit über 100 Millionen Euro aus. Das Portal "transfermarkt" schätzt den Marktwert des Leverkuseners auf 140 Millionen Euro. Hinzu käme wohl ein Gehalt, das sich ungefähr in der Region von Jamal Musiala bewegen könnte – also über 20 Millionen Euro.

FC Bayern: Hohe Prämien winken

Eine Chance bieten zudem noch die internationalen Wettbewerbe. In der Champions League haben die Bayern nach dem Weiterkommen gegen Bayer Leverkusen gute Karten auf weitere Einnahmen.

Besonders lukrativ scheint aber die Klub-WM zu sein. Nach Informationen der "Sport Bild" werden die Prämien dort unterschiedlich ausgeschüttet, was bedeutet, dass nicht jeder Klub die gleichen Zahlungen erhält.

Eine Komponente soll das UEFA-Ranking sein, in dem die Bayern hinter Real Madrid und Manchester City in den Top-3 stehen. Auch in diesem Wettbewerb winken also hohe Prämien. 30 Millionen Euro sollten als Startprämie garantiert sein. Für den Titelgewinn könnten demnach insgesamt zwischen 100 und 120 Millionen Euro winken.