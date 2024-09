Erstens geht es um die Position. Musiala soll als Zehner eine zentrale Rolle in der Mannschaft spielen und intern als legitimer Nachfolger von Vereinslegende Thomas Müller gesehen werden.

Das Wichtigste in Kürze

Auch für die Bayern soll ein langfristiger Musiala-Verbleib einen überaus großen Neben-Effekt haben: Eine Vertragsverlängerung soll sich kommenden Sommer auf dem Transfermarkt als äußerst hilfreich erweisen.

Für Leverkusen-Star Florian Wirtz, mit dem Musiala eine enge Freundschaft verbindet, der aber auch bei Real Madrid und Manchester City auf der Wunschliste stehen soll, wäre ein Musiala-Verbleib offenbar ein Argument pro Bayern. Die beiden größten deutschen Talente sollen regelmäßig im Austausch - auch bezüglich ihrer Zukunftspläne - stehen.

Der vierte Punkt beinhaltet Musialas persönliche sportliche Ziele: Obwohl er sich bereits Champions-League-Sieger nennen darf (anno 2020), gilt ein erneuter Triumph in der Königsklasse als sein größtes persönliches Ziel - diesmal will Musiala aber als Leistungsträger maßgeblich am Erfolg beteiligt sein.

Für die Möglichkeit des CL-Gewinns müssten die Bayern demnach das dementsprechende Kaderpotenzial garantieren. Durch den Titel in der Königsklasse wolle der 21-Jährige dann auch seine Chancen auf den Ballon d'Or maximieren.