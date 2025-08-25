Anzeige
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und Joyn

FC Bayern München: Tagung von Vorstand und Aufsichtsrat - Transfer-Strategie festgelegt?

  • Aktualisiert: 28.08.2025
  • 11:12 Uhr
  • ran.de

Nach dem Traumstart in die Bundesliga-Saison mit dem 6:0-Sieg gegen RB Leipzig findet am Montag bei Rekordmeister FC Bayern München ein Treffen von Vorstand und Aufsichtsrat statt.

Mitten in den Freudentaumel nach dem 6:0-Auftaktsieg in der Bundesliga über RB Leipzig kommt es beim FC Bayern München am Montagnachmittag, 25. August 2025, zu einem wichtigen Treffen der Verantwortlichen.

Wie die "Bild" berichtet, steht ein Meeting von Vorstand und Aufsichtsrat an, bei dem unter anderem Sportvorstand Max Eberl und auch Ehrenpräsident sowie Klub-Patron Uli Hoeneß dabei sein werden.

Anzeige
Anzeige

FC Bayern: Auch Transfers bei Treffen wohl ein Thema

Dabei wird dem Bericht nach wohl auch besprochen, wie Eberl bzw. die sportliche Führung des Vereins die noch offenen Kaderpositionen besetzen möchte.

Zuletzt sorgte Hoeneß mit einem Interview in der "Süddeutschen Zeitung" für Aufsehen, in dem er Eberl & Co. nur die Verpflichtung eines Leihspielers empfahl. "Ich würde sehr dafür plädieren, den Kader noch aufzufüllen mit einem Leihspieler, der bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag genommen wird", sagte der 73-Jährige wörtlich.

Anzeige
Anzeige

FC Bayern München: Finanzielle Sicherheit als Themenschwerpunkt

Allerdings sind neben dem Schlussspurt auf dem Sommer-Transfermarkt auch andere Themen bei dem Treffen von Vorstand und Aufsichtsrat im Fokus, wie es im Bericht heißt.

DFB-Pokal: SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München heute hier im kostenlosen Livestream und im Free-TV

Unter anderem ist es für Finanzvorstand Michael Diederich die letzte Sitzung dieser Art beim Rekordmeister vor seinem bereits verkündeten Ausscheiden. Der 59-Jährige soll demnach noch mal die Ergebnisse seiner Arbeit präsentieren, zuletzt fädelte der gebürtige Koblenzer die lukrativen Sponsoring-Deals mit Emirates und Telekom ein.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Bayern-Neuzugang trifft direkt: Diaz-Hammer gegen Leipzig

Über die Nachfolge Diederichs ist hingegen laut "Bild" noch nicht final entschieden. Als Topkandidat gilt Stuttgarts Vorstand Rouven Kasper. Allerdings seien die Gespräche noch nicht so weit fortgeschritten, dass es über diese Personalie schon am Montag in den Bayern-Gremien eine Abstimmung geben würde.

Dem Bericht nach tagt zudem am Montag um 16 Uhr der Präsidial-Ausschuss der Münchner, dabei soll ein wesentlicher Schwerpunkt die Absicherung der Finanzen des Rekordmeisters darstellen.

Mehr News und Videos
2038552557
News

Lucas Vazquez – mehr als nur ein Rotationsspieler bei Real Madrid

  • 28.08.2025
  • 11:54 Uhr
SL Benfica v FC Bayern München: Group C - FIFA Club World Cup 2025
News

Bayern schwärmen von Gnabry: Sind die Lobeshymnen verfrüht?

  • 28.08.2025
  • 11:30 Uhr
imago images 1065575048Update
News

"Traum-Ziel" - PSG wohl heiß auf Bayern-Star

  • 28.08.2025
  • 10:58 Uhr
POLZIN Merlin Trainer Team HSV DFL Bundesliga Saison 2025-2026 Spiel Borussia Moenchengladbach - HSV 0 : 0 am 24.08.2025 in Moenchengladbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE...
News

Hamburger SV vs. FC St. Pauli - Hier läuft das Derby live im TV, Stream und Ticker

  • 28.08.2025
  • 10:51 Uhr
22.08.2025, Allianz Arena, München, GER, 1.FBL, FC Bayern München vs RB Leipzig , im Bild Joshua Kimmich (München), Luis Diaz (München) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequ...
News

Bundesliga live: FC Augsburg vs. FC Bayern München im TV, Livestream und Liveticker

  • 28.08.2025
  • 10:51 Uhr
Eberl
News

"Dicke Luft"? Eberl klärt über Hoeneß auf

  • 28.08.2025
  • 10:48 Uhr
imago images 1057262973
News

Bayern-Leihe wohl vor dem Abschluss

  • 28.08.2025
  • 10:46 Uhr
Roland Virkus
News

Gladbach: Kommt ein Sportdirektor aus der 2. Liga?

  • 28.08.2025
  • 10:33 Uhr

FC Bayern: Transfer von Nick Woltemade ruht - kommt jetzt Nicolas Jackson?

  • Video
  • 02:58 Min
  • Ab 0

HSV: Verstärkung vor dem Derby? Stefan Kuntz gibt Einblick

  • Video
  • 02:07 Min
  • Ab 0