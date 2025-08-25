Nach dem Traumstart in die Bundesliga-Saison mit dem 6:0-Sieg gegen RB Leipzig findet am Montag bei Rekordmeister FC Bayern München ein Treffen von Vorstand und Aufsichtsrat statt. Mitten in den Freudentaumel nach dem 6:0-Auftaktsieg in der Bundesliga über RB Leipzig kommt es beim FC Bayern München am Montagnachmittag, 25. August 2025, zu einem wichtigen Treffen der Verantwortlichen. Wie die "Bild" berichtet, steht ein Meeting von Vorstand und Aufsichtsrat an, bei dem unter anderem Sportvorstand Max Eberl und auch Ehrenpräsident sowie Klub-Patron Uli Hoeneß dabei sein werden.

FC Bayern: Auch Transfers bei Treffen wohl ein Thema Dabei wird dem Bericht nach wohl auch besprochen, wie Eberl bzw. die sportliche Führung des Vereins die noch offenen Kaderpositionen besetzen möchte. FC Bayern: Schiri Badstübner rechtfertigt Gelbe Karte für Kimmich

Bayer Leverkusen: Tottenham wohl mit 60-Millionen-Angebot für Hincapie Zuletzt sorgte Hoeneß mit einem Interview in der "Süddeutschen Zeitung" für Aufsehen, in dem er Eberl & Co. nur die Verpflichtung eines Leihspielers empfahl. "Ich würde sehr dafür plädieren, den Kader noch aufzufüllen mit einem Leihspieler, der bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag genommen wird", sagte der 73-Jährige wörtlich.

FC Bayern München: Finanzielle Sicherheit als Themenschwerpunkt Allerdings sind neben dem Schlussspurt auf dem Sommer-Transfermarkt auch andere Themen bei dem Treffen von Vorstand und Aufsichtsrat im Fokus, wie es im Bericht heißt. DFB-Pokal: SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München heute hier im kostenlosen Livestream und im Free-TV Unter anderem ist es für Finanzvorstand Michael Diederich die letzte Sitzung dieser Art beim Rekordmeister vor seinem bereits verkündeten Ausscheiden. Der 59-Jährige soll demnach noch mal die Ergebnisse seiner Arbeit präsentieren, zuletzt fädelte der gebürtige Koblenzer die lukrativen Sponsoring-Deals mit Emirates und Telekom ein.

