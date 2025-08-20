Thomas Müller hat seinen Abgang beim FC Bayern München noch einmal kritisiert und dabei auch Uli Hoeneß mit einbezogen. Auch wenn der Fokus von Thomas Müller nun bei den Vancouver Whitecaps liegt, blickte er im Interview mit der "Sport Bild" noch einmal auf sein Ende beim FC Bayern München zurück. Der Bundesliga-Auftakt FC Bayern vs. RB Leipzig live in SAT.1, ran.de und im kostenlosen Livestream bei Joyn Zwar sei er nicht enttäuscht darüber, wie sein Karriereende beim FC Bayern eingeläutet wurde. Aber: "Wie ich schon Anfang April in meinem Brief erwähnt habe, war die Kommunikation zu meinem Vertragsende nicht wirklich optimal. Dass mir das nicht geschmeckt hat, wie man in Bayern sagt, habe ich den Verantwortlichen auch mitgeteilt."

Anzeige

Anzeige

Thomas Müller mit Kritik an Uli Hoeneß Müller stellte noch einmal klar: "Die Entscheidung, dass ich keinen neuen Vertrag mehr bekommen werde, kam für mich zu diesem Zeitpunkt und aufgrund der vorherigen Kommunikation schon überraschend. Das sind allerdings jetzt schon sehr alte Kamellen, zu denen sich alle Seiten auch schon detailliert geäußert haben." Nicht gefallen hatte ihm auch, dass ihm Ehrenpräsident Uli Hoeneß bei der Kino-Premiere der Müller-Doku öffentlich dazu riet, seine Karriere im Sommer beim FC Bayern zu beenden. "Der Verein hatte intern bereits entschieden und es mir noch nicht mitgeteilt. Dass Uli Hoeneß dann versucht hat, mir eine Brücke zu bauen, und sich öffentlich zu meiner Vertragssituation auf der Kino-Premiere meiner Doku geäußert hat, fand ich ehrlicherweise nicht sehr glücklich. Geradeaus hätte mir besser gefallen."

Anzeige

Anzeige

Lob für Michael Olise Müller äußerte sich auch zu anderen Themen und sieht in Michael Olise eine der künftigen Führungsfiguren im Kader von Bayern München und vergleicht den Offensivstar mit einer Klubikone. "Ich sehe ihn von der Art und Weise, wie er auftritt und was er unter Leistungsbereitschaft versteht, als absoluten Leistungsträger der nächsten Jahre", sagte Müller der : "Er kann der Spieler werden, der in Zukunft für Bayern vorangeht, wie es zu meiner Zeit Franck Ribery getan hat."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Olise sei ein anderer Charakter als Ribéry, "aber er ist auch ein Typ, der klar signalisiert: 'Gib mir den Ball, ich regele das!' So kann man auch eine Mannschaft anführen, ohne ein großer Lautsprecher zu sein", so Müller, der inzwischen sein Debüt in der MLS für die Vancouver Whitecaps gegeben hat. Eine hohe Meinung hat Müller auch von Bayern-Stareinkauf Luis Díaz. Der kolumbianische Stürmer sei "von Anfang an gut angekommen, war sofort drin. Ich habe ihn als extrem fleißig von seiner Spielweise her erlebt, und er hat ein tolles Spielverständnis", sagte Müller: "Er ist immer aktiv und taucht als Flügelspieler auch im Strafraum auf, daher sehe ich ihn als Transfer für den FC Bayern sehr positiv."