Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 11. Februar, 16:29 Uhr: Kompany streicht offenbar Jackson aus dem Kader +++ Nicolas Jackson ist für das DFB-Pokalspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig heute Abend (ab 20:45 Uhr im Livestream auf Joyn) offenbar aus dem Kader gestrichen worden. Das berichten die "Bild" und die "tz". Da Trainer Vincent Kompany aktuell keine Verletzten zu beklagen hat, muss der Belgier derzeit in jedem Pflichtspiel einen Akteur aus dem Aufgebot streichen. Nur 20 Spieler dürfen auf dem Meldebogen auftauchen. In der Bundesliga traf es zuletzt Abwehrspieler Min-jae Kim, der beim 5:1 gegen die TSG Hoffenheim auf der Tribüne Platz nehmen musste. Jetzt ist Jackson der Leidtragende der entspannten Personallage. Heute Mittag trainierte der Senegalese individuell an der Säbener Straße, während sich seine Kollegen auf den Weg ins Tageshotel machten, wo die Einstimmung auf das Spiel erfolgt. Bereits auf der PK vor dem Spiel betonte Kompany, dass es für ihn als Trainer ein zweischneidiges Schwert sei. "Ich werde mich natürlich nicht freuen für denjenigen, der zu Hause bleiben muss, aber ich werde mich über die Situation freuen, dass wir diese Entscheidung treffen müssen", sagte er.

+++ 10. Februar, 07:29 Uhr: FC Bayern München setzt wohl auf Noel Aseko +++ Noel Aseko ist vom FC Bayern München an Hannover 96 ausgeliehen. Mit sieben Scorer-Punkten gehört der Mittelfeldspieler zu den besten Spielern des Aufstiegsaspiranten. H96-Geschäftsführer Jörg Schmadtke sprach von "Hoffnung", Aseko länger halten zu können. Laut "transfermarkt.de" reicht das nicht. Demnach wollen die Bayern den 20-Jährigen zurückholen. Zumal mit Leon Goretzka ein Spieler auf dieser Position den Verein verlassen wird. Angeblich hat Sportdirektor Christoph Freund im Winter bereits mehrere Angebote für Aseko abgelehnt. Darunter Offerten von Galatasaray und einem weiteren im Bericht nicht genannten Bundesligisten. Hannover besitzt zwar eine Kaufoption über eine Million Euro. Doch der FCB kann Aseko für 2,4 Millionen Euro zurückkaufen. Da die Bayern mit Aseko planen und ihm eine Perspektive aufzeigen wollen, scheint ein Transfer des Mittelfeld-Talentes Kennet Eichhorn (Hertha BSC) zunächst vom Tisch. Der Fokus liegt auf Aseko, der 2022 aus der Hertha-Jugend an den Bayern-Campus kam. Auch interessant: DFB-Pokal live: FC Bayern gegen RB Leipzig im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker

+++ 9. Februar, 22:11 Uhr: Harry Kane vor Wechsel nach Saudi-Arabien? +++ Harry Kane ist auch im dritten Jahr beim FC Bayern eine Klasse für sich. Mit 24 Treffern führt er die Torschützenliste der Bundesliga an, in insgesamt 33 Pflichtspielen in dieser Saison bringt er es auf sensationelle 38 Tore. Dass die Münchner gerne mit dem Mittelstürmer verlängern würden, steht außer Frage. Dass es eine Reihe anderer Interessenten gibt, ist aber auch nicht verwunderlich. Premier-League-Klubs würden den Engländer wohl nur zu gerne zurück auf die Insel holen, Kanes Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2027. In diesem Vertrag soll es laut "kicker" eine Ausstiegsklausel geben, deren Höhe zwischen 60 und 70 Millionen Euro liegt. Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll nun ein Klub aus Saudi-Arabien ein äußerst lukratives Angebot vorbereiten, um Kane in die Wüste zu locken. Ein konkreter Verein wird nicht genannt, aber beispielsweise könnte Al-Ittihad nach dem Abgang von Karim Benzema Bedarf im Sturmzentrum haben. Das Angebot für den 32-Jährigen könnte schon in diesem Sommer beim FC Bayern eintreffen, oder dann im nächsten Jahr, wenn Kanes Vertrag in München auslaufen sollte.

+++ 8. Februar, 21:05 Uhr: Dreesen bestätigt Upamecano-Einigung +++ Die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, wie Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen nach dem 5:1 (3:1)-Hemsieg gegen Hoffenheim bestätigte. "Wir sind uns einig, ja. wenn man einander vertraut und einander das Ja-Wort gibt, dann ist es nicht mehr entscheidend, wann man es unterschreibt und das wird jetzt dann über die nächsten Tage geschehen", sagte Dreesen in der Mixed Zone der Allianz Arena. Darauf angesprochen, ob eine Verlängerung noch haken würde, antwortete der Vorstandsvorsitzende kurz und knapp: "Nein." Der aktuelle Kontrakt Upamecanos läuft am 30. Juni 2026 aus. Auch interessant: FC Bayern München: Schiedsrichter-Entscheidung und fehlender VAR überschatten Kantersieg

+++ 8. Februar, 14:40 Uhr: Eberl dementiert Vuskovic-Interesse +++ Der FC Bayern nimmt Stellung zu den Gerüchten über ein Interesse an HSV-Verteidiger Luka Vuskovic. Offenbar ist nichts dran. "Erstmal lösen wir unseren internen Transfer", so Sportvorstand Max Eberl auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag. Gemeint war die bevorstehende Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano. Eberl weiter: "Wenn der gelöst ist, haben wir eine Innenverteidigung, die relativ hohe Qualität hat." Vuskovic, der von Tottenham Hotspur nach Hamburg ausgeliehen ist, spiele eine "herausragende Saison" beim HSV. Aber, so betonte Eberl, auch der FC Bayern verfüge über "sehr, sehr gute Innenverteidiger". "Wir können doch nicht jeden guten Spieler, bei dem die Öffentlichkeit meint, der müsste unbedingt zum FC Bayern, verpflichten." Eberl verwies unter anderem auf den Aufsichtsrat um Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Dieser muss bei großen Transfers zustimmen. "Irgendwann kommt die andere Seite und sagt: 'Max, wir sind doch kein Geldscheißer. Wir können den Kader doch nicht so aufblähen.'" Vuskovic ist vertraglich noch bis 2030 an Tottenham gebunden. Der HSV hofft aber, den Youngster eine weitere Saison ausleihen zu können. In der aktuellen Spielzeit ist er der beste Zweikämpfer der Liga.

+++ 6. Februar, 17:53 Uhr: Lothar Matthäus empfiehlt den Bayern Xaver Schlager +++ Der ehemalige Bayern-Star Lothar Matthäus legt seinem früheren Arbeitgeber die Verpflichtung von Xaver Schlager nahe. "Da Leon Goretzka München verlässt, könnte Schlager gut passen. Er ist ablösefrei zu haben, verfügt über internationale Erfahrung und kennt die Bundesliga seit Jahren", sagte Matthäus der "Bild". Und weiter: "In Leipzig ist er nicht nur für die körperliche Arbeit zuständig, sondern trägt auch zum Offensivspiel bei. Schlager ist auf dem Platz wie Laimers Zwilling, genauso hartnäckig und zweikampfstark. Und Laimer könnte sich bei Bayern voll auf seine Rolle als Rechtsverteidiger konzentrieren, sollte Schlager kommen." Am Freitag bestätigten die Leipziger, dass Schlager den Klub nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2026 ablösefrei verlassen wird. Zuletzt wurde der 28-Jährige unter anderem auch mit Juventus Turin und der AS Rom in Verbindung gebracht.

+++ 5. Februar, 21:58 Uhr: Arsenal wohl mit Last-Minute-Angebot für Goretzka +++ Leon Goretzka hätte wohl am Deadline Day die Chance gehabt, den FC Bayern zu verlassen. Laut "Bild" unterbreitete der FC Arsenal ein Angebot für den Mittelfeldspieler. Allerdings entschied sich Goretzka für einen Verbleib bis zum Sommer 2026, wenn sein Vertrag ausläuft. Allerdings seien die "Gunners" dem Bericht nach für Goretzka eine Option, falls sie im Sommer erneut bei ihm anfragen würden. Die Premier League dürfte das Wunschziel des Nationalspielers sein.

+++ 5. Februar, 17:49 Uhr: FC Bayern bestätigt Abgang von Sacha Boey +++ Bayern Münchens Rechtsverteidiger Sacha Boey kehrt zu seinem Ex-Klub Galatasaray Istanbul zurück. Das gab der deutsche Rekordmeister am Donnerstagabend offiziell bekannt. Demnach wird der Franzose zunächst an den Bosporus verliehen. Bei den Bayern hat Boey noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. "Sacha kennt Galatasaray aus seiner Zeit, bevor er zu uns gewechselt ist, bestens und wird im vertrauten Umfeld keine lange Anlaufzeit brauchen. Er kann in den Champions League-Play-Offs gegen Juventus Turin sowie im Titelkampf der türkischen Süper Lig auf höchstem Niveau Einsatzminuten sammeln, was seiner Entwicklung sehr gut tun wird", wird Bayerns Sportvorstand Max Eberl in einer Pressemitteilung zitiert.

Wie Galatasaray bestätigte, beträgt die Leihgebühr 500.000 Euro. Zudem kassiert Boey beim türkischen Topklub ein Netto-Gehalt von 1,75 Millionen Euro bis zum Saisonende.

+++ 5. Februar, 12:20 Uhr: Transfer-Überraschung bei den Bayern +++ Transfer-Überraschung beim FC Bayern. Abwehrspieler Sacha Boey steht vor einem Blitz-Abgang. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano zieht es den 25-Jährigen zurück zu Galatasaray Istanbul. Demnach haben sich der Rekordmeister und der Klub aus der Süper Lig auf eine Leihe bis zum Saisonende mit Kaufoption geeinigt. Letztgenannte ist aber nicht verpflichtend. Nach ran-Informationen ist der Deal noch nicht fix und hängt an letzten Details, dürfte aber in Kürze offiziell verkündet werden. Galatasaray übernimmt in diesem Zuge das Gehalt des Franzosen, der Medizincheck soll noch am heutigen Donnerstag stattfinden. Für Boey ist die Leihe eine Rückkehr in die alte Heimat. Vor zwei Jahren kam der Rechtsverteidiger für 30 Millionen Euro von Galatasaray nach München. In der Stammelf etablieren konnte er sich nie. Das Transferfenster schließt in der Türkei erst am 6. Februar.

+++ 4. Februar, 21:33 Uhr: Konrad Laimer fordert offenbar Gehaltserhöhung +++ Der FC Bayern und Konrad Laimer liegen bei den Gesprächen über eine mögliche Vertragsverlängerung derzeit offenbar ein gutes Stück auseinander. Wie die "Sport Bild" berichtet, fordert der österreichische Nationalspieler eine Gehaltserhöhung - trotz des Bestrebens des Vereins, das Gehaltsvolumen im Kader zu senken. Aktuell soll der 28-Jährige zwischen acht und neun Millionen Euro pro Jahr verdienen. Allerdings wolle Laimers Management eine Summe herausschlagen, die seinen gestiegenen sportlichen Wert beim Rekordmeister zum Ausdruck bringt. Der Vertrag des Defensiv-Allrounders läuft noch bis Sommer 2027. Laimer war 2023 ablösefrei von RB Leipzig nach München gewechselt. In der laufenden Saison kommt er auf 26 Pflichtspieleinsätze, in denen er zwei Tore erzielte und acht vorbereitete. Aktuell fällt er allerdings mit einem Muskelfaserriss aus.

+++ 3. Februar, 21:20 Uhr: Schrecksekunde im Bayern-Training +++ Schrecksekunde im Training des FC Bayern. Bei einem Zweikampf zwischen Jonathan Tah und Josip Stanisic hat Tah seinen Mitspieler im Kampf um den Ball mit voller Geschwindigkeit am rechten Fuß getroffen, berichtet die "Bild". Demnach genau an der Stelle, an der sich der Außenverteidiger zuletzt eine Kapselbandverletzung im Sprunggelenk zugezogen hatte. In der Folge humpelte Stanisic an den Spielfeldrand und unterzog sich einer Behandlung. Zwar kehrte er wieder zurück, musste das Training aber nur einige Minuten später vorzeitig beenden. Ob und wie schwer sich der 25-Jährige verletzt hat, ist noch unklar. Beim 2:2-Unentschieden gegen den Hamburger SV am vergangenen Wochenende stand Stanisic erstmals wieder nach seiner zuvor erlittenen Blessur auf dem Feld. In der laufenden Saison zog er sich bereits eine Innenbandverletzung und besagte Kapselverletzung zu.

+++ 2. Februar, 21:09 Uhr: Last-Minute-Drama um Dayot Upamecano? +++ Das monatelange Tauziehen um Dayot Upamecano steht offenbar vor dem Ende. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat sich der Innenverteidiger dafür entschieden, das Angebot des FC Bayern anzunehmen. Das allerdings, so berichten es zumindest "Sky" und "Bild", soll erst nach der Deadline geschehen sein, die ihm die Bayern gesetzt hatten. Demnach hätten die Bayern ihr Angebot schon zurückgezogen, ehe sich Upamecano selbst an die Bosse gewandt und der Verlängerung zugestimmt habe. Offenbar ging dieser Entscheidung in letzter Sekunde ein Machtkampf zwischen Upamecanos Berater und den Bayern voraus, in dem sich der Franzose zwischen den Fronten wiedergefunden habe. Upamecanos Zögern hatte in München in den vergangenen Wochen mehr und mehr Unverständnis hervorgerufen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß zeigte sich zuletzt in einem "kicker"-Interview "entsetzt" vom Verhalten des Beraters von Upamecano. Dem 27-Jährigen liegt wohl ein unterschriftsreifer Vertrag mit einer Laufzeit bis 2030 vor, der ein Jahressalär von 20 Millionen Euro und dazu eine Unterschriftsprämie in der gleichen Höhe enthält. Den Kontrakt werde er in Kürze unterschreiben, heißt es. Klubs, die ein Interesse an einer Verpflichtung des Franzosen gehabt haben, seien bereits informiert worden.

+++ 2. Februar, 17:45 Uhr: Bayern-Talent geht nach Köln +++ Für Felipe Chavez geht es beim 1. FC Köln weiter. Die Rheinländer bestätigten am Abend entsprechende Meldungen von "transfermarkt.de" und "Sky". Das Bayern-Talent wechselt vorerst per Leihe bis zum Saisonende zum Aufsteiger. Die Kölner gaben außerdem bekannt, dass der Deal auch eine anschließende Kaufoption beinhaltet. Allerdings soll laut übereinstimmenden Berichten im Leihvertrag auch eine Rückkaufklausel für die Münchner enthalten sein. Der in Aichach geborene 18-jährige Deutsch-Peruaner kam in diesem Jahr zu seinen ersten beiden Bundesliga-Einsätzen, als er jeweils in der Schlussphase beim 8:1 über den VfL Wolfsburg und beim 1:2 gegen den FC Augsburg eingewechselt wurde. Hinzu kommen in dieser Saison drei Partien in der Youth League und acht in der Regionalliga Bayern. Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers an der Säbener Straße endet 2027. Chavez gehört dem Rekordmeister seit 2019 an, als er vom FCA zum FCB wechselte. In der Wintervorbereitung überzeugte Chavez unter anderem mit einem Tor im Testspiel gegen RB Salzburg.

+++ 2. Februar, 10:00 Uhr: Hamann schießt in Causa Upamecano gegen FC Bayern +++ Dietmar Hamann hat den FC Bayern scharf kritisiert. Die Münchner wollen den Vertrag mit Dayot Upamecano verlängern, der Franzose hat sich aber weiterhin noch nicht entschieden. Während bei den Bayern die Unzufriedenheit größer werden soll, ist Hamann fassungslos. "Das zeigt im Moment die Machtlosigkeit des FC Bayern. Das geht jetzt schon fast ein Jahr. Im März war man sich fast einig. Dann hätte man ihn für viel weniger Geld bekommen. Dann hat man Musiala und Davies vor ihm verlängert und er hat mitbekommen, was sie für ein Gehalt und Handgeld bekommen. Dann hat er gesagt: 'Ich will mehr Geld.' Dann hat man wieder verhandelt. Das muss man sich mal vorstellen", sagte Hamann bei "Sky90". Hamann würde "mal in Frage stellen, ob der Aufsichtsrat so zufrieden ist mit dem Herrn Eberl und Freund und was sie gemacht haben mit Upamecano. Jetzt, Anfang Februar, läuft man ihm hinterher." Laut einem "Sky"-Bericht sollen aber Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hinter Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund stehen und sogar die Erlaubnis erteilt haben, das Angebot an Upamecano zurückzuziehen, falls er nicht kurzfristig unterschreiben sollte. Das Angebot ist offenbar sehr lukrativ: Upamecano soll bis zu 20 Millionen Euro Jahresgehalt inklusive Boni bekommen, dazu 20 Millionen Euro Handgeld. Auch eine Ausstiegsklausel ab 2027 über 65 Millionen Euro soll das Angebot angeblich beinhalten. Hamann schüttelt auch hier den Kopf. "Das verdient Virgil van Dijk in Liverpool nicht. Und ein Maldini ist er nicht", sagte Hamann über Upamecano.

+++ 1. Februar, 21:58 Uhr: So verdient Bayern am Zaragoza-Deal mit +++ Bryan Zaragoza wechselt mit sofortiger Wirkung von Celta Vigo zur AS Rom. Dafür überweisen die Römer drei Millionen Euro an die Spanier und übernehmen zusätzlich die Leihgebühr in Höhe von einer Millionen Euro, die Vigo im Sommer an die Münchener zahlte. Auch der FCB profitiert von diesem Deal. Offiziell steht Zaragoza nach wie vor bei Bayern unter Vertrag, die neuen Vertragsmodalitäten mit der Roma könnten dem Deutschen Rekordmeister aber eine höhere Ablösesumme einbringen. Betrug die Kaufoption bei Vigo noch 12 Millionen Euro, so müssen die Römer 13,5 Millionen Euro nach München überweisen, sollten sie Zaragoza im Sommer verpflichten. Zudem wird die Option automatisch zur Kaufpflicht, wenn der Spanier in Rom mindestens 50 Prozent der Pflichtspiele absolviert und sich mit seinem neuen Klub mindestens für die Europa League qualifiziert.