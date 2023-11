FC Bayern München: Trainer Thomas Tuchel erklärt Verzicht auf Thomas Müller

Zudem erwarte die Bayern laut dem 50-Jährigen ein sehr hohes Pressing, "deshalb können wir Choupo auch gebrauchen für lange Bälle, weil wir das Pressing auch mal hoch überspielen können und er den Ball gut festmachen kann", so Tuchel weiter.

Bayern-Fans rieben sich verwundert die Augen: Beim Bundesligaspiel beim 1. FC Köln stand der Name Thomas Müller nicht in der Startelf des Rekordmeisters. Und das, obwohl Jamal Musiala auf der Zehnerposition weiterhin verletzt fehlte.

Nicht Thomas Müller, sondern Eric Maxim Choupo-Moting wurde von Bayern-Trainer Thomas Tuchel als Ersatz für Jamal Musiala in die Startelf für das Bundesligaspiel beim 1. FC Köln berufen. So erklärt der Coach seine überraschende Wahl.

Im Gegensatz zu Müller, der mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs war, konnte Choupo-Moting außerdem die gesamte Trainingswoche beim Klub absolvieren, was für Tuchel ebenso ein wichtiger Faktor war.

FC Bayern: Freund kündigt Vertragsgespräche mit Müller an

Sportdirektor Christoph Freund kündigte an, dass mit Routinier Müller demnächst Gespräche über einen neuen Vertrag geführt werden sollen. Der Neuzugang von RB Salzburg räumte zwischen den Zeilen jedoch auch ein, dass seine sportliche Situation die Thematik verkompliziert.

"Es wird da auch Gespräche geben in den nächsten Wochen. Ein Thomas Müller gehört zum FC Bayern München", sagte Freund und ergänzte: "Es muss einfach für alle Seiten passen. Die Situation vom Thomas ist derzeit auch ein bisschen anders als zuvor. Aber er nimmt es super an und wir werden in den nächsten Wochen Gespräche führen."