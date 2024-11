Florian Wirtz gilt als eines der größten Talente der Fußballwelt. Um den Nationalspieler zu verpflichten, ist der FC Bayern wohl bereit, im nächsten Transfersommer viel Geld auszugeben.

Wie der "kicker" berichtet, wäre der deutsche Rekordmeister bereit, für Leverkusen-Star Florian Wirtz tief in die Tasche zu greifen.

Die Münchner wollen demnach im Sommer 2025 "voll in die Offensive gehen."

Da Wirtz vertraglich noch bis 2027 an Leverkusen gebunden ist, wird der Nationalspieler in jedem Fall teuer werden. Dennoch will der FC Bayern "den Geldbeutel weit aufmachen", um Wirtz an die Säbener Straße zu locken, wie das Magazin erfahren haben will.

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro hatte im April im Interview mit "Radio Marca" erklärt, "Wirtz nie für weniger als 150 Millionen" gehen zu lassen.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß bekräftigte zuletzt, dass der offensive Mittelfeldspieler ein interessantes Transferziel für die Münchner sei: "Jeder weiß, dass ich Florian Wirtz sehr gerne beim FC Bayern sehen würde", so der 72-Jährige.

Auch Vereinspräsident Herbert Hainer lobte den Leverkusener in den höchsten Tönen: "Florian Wirtz ist ein unheimlich guter Spieler. Wir können glücklich sein, dass wir in Deutschland solche Spieler haben, die von der ganzen Welt bewundert werden."