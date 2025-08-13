Anzeige
BUNDESLIGA

FC Bayern München: Transfer von Kingsley Coman wackelt - Bekommt Max Eberl kein grünes Licht?

  • Aktualisiert: 13.08.2025
  • 15:23 Uhr
  • Julian Erbs

Nachdem zunächst der Eindruck entstanden war, dass der Transfer von Kingsley Coman nach Saudi-Arabien nur noch Formsache sei, stellt sich die Situation nun ganz anders dar.

Kingsley Coman hat zehn Jahre für den FC Bayern gespielt, stand in 339 Pflichtspielen auf dem Platz, sammelte über 140 Torbeteiligungen, traf im Champions-League-Finale – und steht nun vor einem Wechsel in die erste saudi-arabische Liga.

Al-Nassr, der Klub von Cristiano Ronaldo, Sadio Mané und weiteren ehemaligen Stars des europäischen Spitzenfußballs, soll Coman ein Jahresgehalt von 25 bis 30 Millionen Euro netto (!) geboten haben – deutlich mehr als die kolportierten 17 bis 18 Millionen Euro brutto, die er beim FC Bayern verdient.

Anzeige
Anzeige

Kingsley Coman würde gern zu Al-Nassr wechseln

Da ist es durchaus nachvollziehbar, dass der 29-Jährige dem Ruf in die Wüste folgt, um im Herbst seiner Karriere noch einmal kräftig zu kassieren.

Berichten zufolge haben sich der FC Bayern und Al-Nassr auf ein Angebot von rund 30 Millionen Euro inklusive Boni geeinigt.

"Transfermarkt.de" taxiert den Marktwert des Flügelflitzers auf 30 Millionen Euro.

Anzeige
Anzeige

FC Bayern-Klubspitze fordert höhere Ablöse für Coman

Die genannten 30 Millionen Euro wurden laut "kicker"-Informationen nur von Max Eberl ausgehandelt, doch die Vereinsführung strebt für Coman eine höhere Ablösesumme an

Zum einen haben die Bayern rund 70 Millionen Euro für den nur acht Monate jüngeren Luis Díaz investiert, zum anderen gelten die saudi-arabischen Klubs als die wohl zahlungsfreudigsten auf dem weltweiten Fußballmarkt.

Zudem wäre die Offensive nach einem Coman-Abgang noch dünner besetzt.

Nachdem bereits Leroy Sané nach Istanbul, Thomas Müller nach Vancouver und Mathys Tel endgültig nach London gewechselt sind, fällt zudem Jamal Musiala noch monatelang aus.

Das würde bedeuten, dass der deutsche Rekordmeister erneut auf dem Transfermarkt aktiv werden müsste, um eine Verstärkung für den Offensivbereich zu verpflichten – eine Investition, die sicherlich auch kostenintensiv ausfallen würde.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Das Wichtigste in Kürze

Auch interessant: Borussia Dortmund: Neuer BVB-Job für Marco Reus in Aussicht?

Mehr News und Videos
Lennart Karl
News

Wegen Bayern-Deal: Talent musste zu Jugendklub zurück

  • 13.08.2025
  • 15:35 Uhr
Bayern-Talente
News

Nachwuchs-Boom bei Bayern: Die Talente im Check

  • 13.08.2025
  • 15:34 Uhr
Paul Wanner (Bayern Munich) schaut waehrend des Spiels der Bayern Munich v Tottenham Hotspur, Preseason Friendly, Allianz Arena am 07. August 2025 in Munich, Deutschland. (Foto von Ulrik Pedersen D...
News

Zukunft bei Bayern? Wanner am Scheideweg

  • 13.08.2025
  • 15:30 Uhr
Hummels will später für den BVB arbeiten
News

BVB-Misere: Warum Hummels eine gefährliche Idee wäre

  • 13.08.2025
  • 15:24 Uhr
Van den Berg unterschreibt für fünf Jahre in Köln
News

Vertrag bis 2030: Köln verpflichtet van den Berg

  • 13.08.2025
  • 15:22 Uhr
Nick Woltemade im Trikot der Stuttgarter
News

Woltemade zu Bayern: Ergibt das überhaupt noch Sinn?

  • 13.08.2025
  • 15:21 Uhr
Dardari unterschreibt seinen ersten Profivertrag
News

Augsburg gibt Dardari einen Profivertrag

  • 13.08.2025
  • 14:16 Uhr

Mats Hummels als Fan auf der Süd? BVB-Legende kündigt Besuch an

  • Video
  • 02:29 Min
  • Ab 0
07.08.2025, FC Bayern vs Tottenham Hospur Allianz Arena Muenchen, Fussball, , im Bild: Lennart Karl (FC Bayern Muenchen) jubelt *** 07 08 2025, FC Bayern vs Tottenham Hospur Allianz Arena Muenchen,...
News

Kommentar: Kompany kommt an Karl und Co. kaum vorbei

  • 13.08.2025
  • 12:21 Uhr
Paris Saint-Germain v FC Bayern München: Quarter-final - FIFA Club World Cup 2025
News

Kommentar: Er ist die wichtigste Bayern-Personalie

  • 13.08.2025
  • 12:20 Uhr