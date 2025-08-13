Eintracht Frankfurt: Neue Einlassregelungen für Ultras - Reaktion auf vergangene Jahre

Die Ultras von Eintracht Frankfurt sorgen für leidenschaftliche Stimmung, überschreiten jedoch hin und wieder die Grenzen. Zum Start der kommenden Saison wird es deshalb einige Veränderungen geben.

Am Mittwochvormittag verschickte Eintracht Frankfurt eine E-Mail an alle Dauerkarteninhaber – mit Inhalt, der bei einigen Fans für Unmut sorgen dürfte.

Ab sofort erhalten Fans mit Karten für den Unterrang direkt nach dem Passieren der eigens zugewiesenen Drehkreuze am Stadioneingang ein Bändchen. Dieses berechtigt sie in Kombination mit der Eintrittskarte zum Zugang zu den begehrten Fanblöcken.

Zusätzlich regelt ein sensorbasiertes Ampelsystem, dass sich nicht mehr als die erlaubte Zahl an Anhängern im Unterrang aufhält. Steht die Ampel auf Rot, ist die baulich zulässige Kapazitätsgrenze erreicht – alle weiteren Fans müssen in den Oberrang.

Verlassen Fans während einer Rot-Phase den Block – etwa für einen Toilettengang –, erhalten sie von den Ordnern am Ausgang eine Auslasskarte.

Bei ihrer Rückkehr geben sie diese wieder ab und erhalten so erneut Zutritt zum Fanblock.