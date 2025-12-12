Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern München: Transfer von 14-jährigem Toptalent wohl vor Abschluss
- Veröffentlicht: 12.12.2025
- 18:21 Uhr
- ran
Der FC Bayern will auch zukünftig Toptalente am eigenen Campus ausbilden. Der Rekordmeister steht deshalb offenbar vor der Verpflichtung eines 14-jährigen Top-Talents.
Lennart Karl ist das aktuell wohl aufregendste Produkt aus dem Campus des FC Bayern München, doch auch in den kommenden Jahren will der Rekordmeister regelmäßig eigene Toptalente ausbilden.
Da die Bayern aber nicht nur rund um München scouten, sondern auch deutschlandweit, ist jetzt offenbar ein 14-Jähriger von Bayer Leverkusen ins Blickfeld geraten.
Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, steht der Klub kurz vor der Verpflichtung von Emanuel Sipura. Die Gespräche seien demnach bereits weit fortgeschritten.
FC Bayern: Kommt der "neue Modric"?
Sipura ist Kroate und wird von einigen Beobachtern bereits mit Superstar Luka Modric verglichen. Aktuell steht er im Kader der U15 von Leverkusen, zuvor spielte er in der Jugend des 1. FC Köln.
Die Verantwortlichen der Bayern halten aktuell gezielt Ausschau nach Toptalenten, um diese in den Klub zu holen. Im vergangenen Sommer etwa kam der 15 Jahre alte Mittelstürmer Bastian Assomo von Hertha BSC, in der U17 des Rekordmeisters sorgt er seitdem für Furore.