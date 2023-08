Robin Gosens (Inter Mailand)

Der Wechsel von Robin Gosens von Inter Mailand zu Union Berlin ist auf der Zielgeraden. Wie mehrere Medien, unter anderem der "kicker" berichten, absolviert der deutsche Nationalspieler am Dienstag den Medizincheck in Berlin. Als Ablösesumme sind rund 15 Millionen Euro im Gespräch. Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde er in Mailand bleiben, jetzt die Kehrtwende. © AFLOSPORT