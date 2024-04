Die Bayern-Fans schlossen sich damals einem ligaweiten und über mehrere Wochen ausgetragenen Protest an, in dessen Folge durch das Werfen von Tennisbällen gezielt Spielunterbrechungen provoziert worden waren.

Der FC Bayern feierte am Samstag einen insgesamt souveränen 2:0 (0:0)-Pflichtsieg gegen Kellerkind 1. FC Köln und beendete seine jüngste Flaute in der Bundesliga von zwei Niederlagen in Serie.

Hoeneß sagte mit Blick auf das Spiel in Bochum: "Wir haben drei Punkte verloren wegen diesen bescheuerten Tennisbällen!"

Und weiter: "Wir führen in Bochum eins zu null. Harry Kane kann gerade das zwei zu null machen. Es sind 20 Minuten gespielt, es regnet in Strömen, dann schmeißen unsere Fans, die immer so tun, wie wenn sie immer den FC Bayern so lieben, die Bälle. Unsere Spieler stehen bei strömendem Regen in ihren nassen Trikots 15 Minuten auf dem Platz, weil das Spiel unterbrochen wird. Und anschließend verlieren wir dieses Spiel in Bochum, das gar nicht zu verlieren war. Das sind dann die Leute, die immer behaupten von sich, dass sie die wahren Fans des FC Bayern sein, kann ich leider nicht unterschreiben."