Der FC Bayern München nahm im Sommer wohl zu einigen Spielern Kontakt auf, deren Verpflichtungen allerdings nie zustande kam. Der FC Bayern München unternahm im Sommer einige Transfer-Bemühungen, die schlussendlich nicht vollzogen wurden. Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, dass der deutsche Rekordmeister vor der Verpflichtung von Luis Díaz eine mündliche Vereinbarung mit Malick Fofana (20 Jahre, Olympique Lyon) getroffen hatte. Die Bayern waren demnach stets ehrlich zu Fofana und teilten ihm mit, dass sie den Vertrag nur abschließen würden, wenn sie Díaz nicht bekommen. Als Liverpool die Bereitschaft zu einem Transfer signalisierte, entschieden sich die Bayern, Díaz zu verpflichten.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Martinelli war ein Wunschspieler Auch Gabriel Martinelli (24, FC Arsenal) soll ein Wunschspieler für die Flügelposition gewesen sein. Die Bayern sprachen mit seinen Beratern, das Gespräch verlief positiv , doch Martinelli war bei Arsenal zufrieden. Der Premier-League-Verein hatte ohnehin nicht die Absicht, eine Ablöse von 30 bis 35 Millionen Euro zu akzeptieren, weshalb die Verhandlungen nicht voran kamen. Die Sportschau: Samstag 18:30 Uhr im kostenlosen Stream auf Joyn Vor der Verpflichtung von Nicolas Jackson am Deadline Day war offenbar auch Marseille-Stürmer Amine Gouiri (25) einer der Spieler, nach dem die Bayern fragten. Dies berichtet "Foot Mercato". Der algerische Nationalspieler wollte jedoch unbedingt bei dem französischen Klub bleiben, bei dem er sich wohlfühlt. Aber: Gouiri könnte im Hinblick auf zukünftige Transferfenster weiterhin im Visier der Bayern bleiben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen