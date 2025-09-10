Uli Hoeneß hat seine kontroversen Aussagen über Sportvorstand Max Eberl vehement verteidigt. Der Ehrenpräsident erhält dabei Unterstützung von Bayerns Präsident Herbert Hainer und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Uli Hoeneß und Max Eberl standen im pompösen Kuppelsaal der Bayerischen Staatskanzlei und lauschten den Lobeshymnen von Ministerpräsident Markus Söder über ihren FC Bayern. Gut ein Meter trennte den Ehrenpräsidenten vom Sportvorstand, gefühlt liegen momentan jedoch Welten zwischen den beiden. Die kontroversen Aussagen von Hoeneß über Eberl sorgen seit Sonntag für einige Aufregung - der 73-Jährige ist sich jedoch keiner Schuld bewusst. Im Gegenteil. Bayern-Experte exklusiv: "Uli Hoeneß hat Max Eberl vor laufender Kamera bloßgestellt und seine Position geschwächt"

Pfiffe und Buhrufe gegen Nick Woltemade: Ex-Nationalspieler schämt sich "Ich habe überhaupt keinen Grund, mich mit Max auszusprechen. Ich bin der Meinung, dass das, was ich gesagt habe, absolut okay ist. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit wird auch so bleiben", sagte Hoeneß kurz vor dem Empfang bei einem "OlympiJa"-Termin im Münchner Olympiapark trotzig. Er hatte Eberl im Sport1-Doppelpass als "ziemlich empfindlich" bezeichnet. Dieser habe "so seine Probleme", Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. Als Kritik wollte Hoeneß dies alles aber keineswegs verstanden wissen: "Alles, was ich gesagt habe, war für ihn sehr hilfreich. Alles, was ich gesagt habe, sollte ihm helfen." Er sei "scheinbar der größte Verteidiger von Max", führte er aus: "Vielleicht hätte er das auch selbst sagen können, dann hätte er nicht einige Tage deswegen Prügel gekriegt."

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

FC Bayern: Präsident Hainer und Vorstandschef Dreesen verteidigen Hoeneß Von einem Zerwürfnis will bei den Bayern ohnehin niemand etwas wissen. "Es ist ja durchaus legitim, auch kontrovers zu diskutieren. Nichts anderes hat Uli Hoeneß gesagt. Und ich finde, dass das das Normalste der Welt ist. Wenn alle immer nur im Chor das Gleiche singen, wird es langweilig", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in der Münchner Staatskanzlei. Wichtig sei, "dass wir bei uns intern diese Diskussion führen und ein gemeinsames Ergebnis haben. Und auf das Ergebnis kommt es letzten Endes an." Auch Präsident Herbert Hainer bewertete die Aussagen von Hoeneß gelassen. "Man muss da immer die Kirche im Dorf lassen. Da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Der Uli sagt, was er denkt. Es ist immer im Sinne des FC Bayern München. Er will das Beste für den FC Bayern", betonte Hainer.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

VIDEO: Hoeneß im Doppelpass: Uli leakt alle Jackson-Details!