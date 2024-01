FC Bayern München und Sacha Boey von Galatasaray: Das ist der Stand

Wie ran aus Istanbul erfuhr, wird der FC Bayern nun 30 Millionen Euro fixe Ablöse plus Boni für Boey zahlen. Bei Galatasaray hatte der Franzose noch Vertrag bis zum Sommer 2025.

Der Poker um Sacha Boey ist beendet: Die Bayern und Galatasaray Istanbul sind sich über einen sofortigen Wechsel des Rechtsverteidigers einig. Am Samstag soll es den Medizincheck in München geben.

Noch am Freitag hatte FCB-Coach Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz erklärt, dass er vor dem Wochenende nicht mit mehr einem Neuzugang rechne.

"Ich denke, heute wird kein Spieler ein neuer Spieler des FC Bayern", so der 50-Jährige, der zudem betonte: "Ich habe volles Vertrauen in das, was wir machen. Wir werden uns nicht vom Markt treiben lassen und keine verrückten, unvernünftigen Dinge machen."