FC Bayern München: "Unheimlicher Stolz" zum 125. Jahrestag

Der FC Bayern München feiert sein Jubiläum und die Fußball-Prominenz reist an. Karl-Heinz Rummenigge freut sich über den Besuch von FIFA-Boss Gianni Infantino. Nur die Spieler müssen früh nach Hause.

Der Rekordmeister bat zur Geburtstagsparty - und alle, alle kamen.

Mit einem rauschenden Fest voller Sport- und Glamour-Prominenz hat der FC Bayern am Mittwochabend sein 125-jähriges Bestehen gefeiert.

FIFA-Präsident Gianni Infantino, Heidi Beckenbauer, Boris Becker sowie etliche aktuelle und ehemalige Größen des Vereins gehörten in München zu den 650 geladenen Gästen am Paulaner Nockherberg, die Arena der Bayern in Fröttmaning erstrahlte in einer Sonderbeleuchtung.

"Ich empfinde unheimlich viel Stolz", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer auf dem Roten Teppich: "Wenn man in die Annalen geht, was da alles passiert ist, wie dieser Klub sich stets entwickelt hat, immer im Bemühen, sich selbst zu übertreffen."

Er sehe den FC Bayern auch gut für die Zukunft aufgestellt. "Wir sind einer der wenigen Vereine, die vollkommen schuldenfrei sind, sich alles selbst erwirtschaftet haben. Um den FC Bayern ist mir auch für die nächsten 125 Jahre nicht bange", sagte er.