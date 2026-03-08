Der VfL Wolfsburg versinkt im Chaos. Trainer Daniel Bauer muss gehen, ebenso Sportchef Peter Christiansen. Dieter Hecking soll den Klub nun retten.

Ein alter Bekannter als Retter in der Abstiegsnot: Nach dem großen Stühlerücken soll Dieter Hecking den schwer kriselnden VfL Wolfsburg als "Feuerwehrmann" vor dem Absturz in die 2. Liga bewahren. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, übernimmt der einstige Erfolgstrainer der Wölfe, nachdem sein Vorgänger Daniel Bauer und Sportchef Peter Christiansen am Vormittag freigestellt worden waren.

Die VfL-Bosse greifen mit der Verpflichtung Heckings nach dem allerletzten Strohhalm im verzweifelten Kampf um den Klassenerhalt. "Dieter Hecking bringt genau die Erfahrung mit, die wir in der aktuellen Situation brauchen", sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler. Hecking selbst erklärte: "Zum VfL Wolfsburg zurückzukehren, bedeutet mir viel." Es gelte nun, "den Fokus voll auf die kommenden Aufgaben zu richten und gemeinsam alle Kräfte zu bündeln, um in der Bundesliga zu bleiben".

Hecking, der im September beim Zweitligisten VfL Bochum entlassen worden war, hatte die Wolfsburger bereits von 2013 bis 2016 trainiert, 2015 gewann er den DFB-Pokal und den Supercup. Sein Debüt beim Tabellen-17. gibt der 61-Jährige, der nun dritte VfL-Coach der Saison, am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker) bei der TSG Hoffenheim.

Heckings Rückkehr hatte sich am Sonntag bereits angedeutet, als sowohl Bauer als auch Christiansen nach dem 1:2 (1:1) gegen den Hamburger SV mit sofortiger Wirkung hatten gehen müssen. Der frühere U19-Coach Bauer hatte erst im November von Paul Simonis übernommen. Die Verantwortlichen seien "zu dem Entschluss gekommen, dass wir der Mannschaft einen neuen Impuls geben müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen", so Schwegler.