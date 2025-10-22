Anzeige

ran: Wie sehen Sie die Verlängerung des FC Bayern München mit Trainer Vincent Kompany? Ist das auch ein Zeichen an die internationale Konkurrenz? Michael Reschke: Dieses gegenseitige Bekenntnis ist top für Bayern München und top von Vincent Kompany. Da kann man allen Beteiligten respektvoll gratulieren. Kompany war sicher auch im Fokus anderer europäischer Topklubs und seine Verlängerung ist somit auch ein Stärkesignal des FCB.

FC Bayern: Kompany-Verlängerung als Argument für Harry Kane? ran: Geht damit vielleicht eine mögliche Verlängerung mit Harry Kane einher? Beide sollen ein gutes Verhältnis miteinander haben. Könnte Kompanys Verlängerung der Anfang für die Zukunftsausrichtung beim FC Bayern sein? Reschke: Diese Verlängerung wird nur mit Nuancen in Kanes Entscheidung einfließen, auch wenn er diese Personalie sehr positiv sehen wird. Im Hinblick auf seine Vertragsverlängerung werden seine Familie und er selbst an erster Stelle stehen. Er weiß, bei welchem Topklub und in welchem Topteam er aktuell spielt und das zählt natürlich. Vermutlich wird er ein Zeitfenster definieren, in dem er seine Zukunft entscheiden wird. Aber bei den vielen Spielen wird er sich aktuell nicht übermäßig damit beschäftigen. Kane ist ein Vollprofi und ich bin überzeugt, dass er derzeit nur von Spiel zu Spiel denkt. Alles andere wird dann kommen. Er fühlt sich aktuell in München sehr wohl, kommt aber andererseits aus dem Land mit der besten Liga der Welt. Dort wird es einige Top-Vereine geben, die an ihm interessiert sind. Es spricht aber natürlich auch sehr viel für Bayern München. Das ist ein offenes Rennen. FC Bayern: Fans protestieren wieder gegen Jerome Boateng ran: Wie sehen Sie den bisherigen Verlauf der diesjährigen Bundesliga-Saison? Reschke: Bayern München unterstreicht Woche für Woche seine Ausnahmestellung in der Liga. Dies ist seit über zehn Jahren so. Natürlich war es für die Liga und den gesamten Fußball in Deutschland super, dass Leverkusen diese Dominanz einmal unterbrechen konnte, aber dies wird die nächsten Jahre kaum von einem Klub zu wiederholen sein. An der aktuellen Saison ist es nur überraschend, dass die Top sieben - abgesehen von Köln - schon so früh die Teams sind, die man dort erwarten musste. Zusätzlich könnte Freiburg noch in den Kampf um die internationalen Plätze mitmischen. Was in Köln gerade passiert, ist zudem etwas ganz Besonderes. Sportdirektor Thomas Kessler, Trainer Lukas Kwasniok und das ganze Team leisten dort gerade außergewöhnliches und es macht richtig Freude, wieder ins FC-Stadion zu gehen.

Reschke: Vincent Kompany "ein außergewöhnlich guter Trainer" ran: Wie haben Sie das Spiel Dortmund gegen Bayern gesehen - hätte es nach der dominanten ersten Hälfte des FCB deutlicher ausfallen müssen? Reschke: Natürlich wäre am Ende auch ein Remis möglich gewesen und die Bayern hätten zum erst zum ersten Mal in dieser Saison nicht gewonnen - und das eben gegen Borussia Dortmund. Fakt ist aber: Haben sie nicht, sie haben gewonnen. Durch die Dominanz der Bayern aus der ersten Halbzeit und auch durch die Leistung insgesamt war das ein hochverdienter Sieg. Egal, wer zwischenzeitlich mal Zweiter sein sollte, es gibt keinen echten Bayern-Herausforderer mehr. In der Bundesliga spielen die Bayern in ihrer eigenen Liga. Sie spielen den attraktivsten Fußball, haben mit Abstand die beste Mannschaft und einen außergewöhnlich guten Trainer. Da kann in der Bundesliga keiner mithalten.

