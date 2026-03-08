FC St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt: Schiedsrichter-Assistent muss verletzt raus

Schrecksekunde beim St. Pauli gegen SGE: Schiedsrichter-Assistent Christian Dietz muss verletzt raus.

Kurz vor der Halbzeit verletzte sich beim Bundesliga-Duell zwischen dem FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt Schiedsrichter-Assistent Christian Dietz.

Beim Stand von 0:0 signalisierte Dietz in der 41. Minute Schiedsrichter Felix Zwayer ein medzinisches Problem.

Zwayer unterbrach die Partie, Dietz zeigte mehrfach aus eine Wade. Schnell wurde klar, dass der Linienrichter die Partie nicht fortsetzen können würde.

Dietz ging vom Spielfeld, der vierte Unparteiische Eric Weisbach übernahm den Job an der Linie. Die Partie wurde nach einer mehrminütigen Unterbrechung fortgesetzt.

Auch interessant: Manuel Neuer beim FC Bayern München wieder verletzt: Die Zweifel werden größer - Kommentar