Bei einem Spiel in der Serie A kommt es zu einem Skandal, als ein Böller in Richtung eines Spielers geworfen wird. Die Polizei greift den verletzten Täter auf.

Nach dem Skandal beim italienischen Erstligaspiel zwischen US Cremonese und Inter Mailand mit einem Böllerwurf in Richtung von Torwart Emil Audero hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter ausgemacht.

Der Anhänger der Nerazzurri habe durch die Explosion eines weiteren Feuerwerkskörpers mehrere Finger verloren und sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach seiner Entlassung solle er festgenommen werden, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Vorfall hatte sich wenige Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit in der Serie-A-Partie zwischen Cremonese und Inter (0:2) ereignet. Ein aus dem Gästeblock geworfener Knallkörper detonierte in unmittelbarer Nähe von Audero, der kurzzeitig benommen zu Boden ging. Der Torhüter konnte die Partie nach kurzer Unterbrechung fortsetzen.