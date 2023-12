FC Bayern gegen VfB Stuttgart - Ex-Meistercoach Armin Veh: "Guirassy und Kane auf einer Ebene"

Armin Veh: Eigentlich ging die positive Entwicklung des VfB bereits früher los. Sie haben bereits zum Ende der vergangenen Saison ordentlich gespielt, als Trainer Sebastian Hoeneß die Mannschaft übernommen hatte. Dadurch haben sie sich immerhin über die Relegation gerettet. Danach haben sie im Sommer eine sehr gute Personalpolitik betrieben. Sie haben Spieler verpflichtet, die sehr gut in die Mannschaft passen – dadurch bekam der VfB eine stabile Achse. Sie wirken homogen und spielen erfrischend gut nach vorne.

ran: Herr Veh, wie erklären Sie sich, dass der VfB Stuttgart nach dem Fast-Abstieg in der vergangenen Spielzeit nun so eine überragende Saison spielt?

Im ran -Interview spricht der 62-Jährige vor dem Spiel der Stuttgarter in München am Sonntag ( ab 19 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App ) über die Parallelen zu seiner früheren Meister-Saison, die Stürmer Harry Kane und Serhou Guirassy sowie das deutsche Torhüter-Duell zwischen Manuel Neuer und Alexander Nübel.

Nun mischt der VfB, der sich in der vergangenen Saison erst über die Relegation den Klassenerhalt gesichert hatte, wieder die Bundesliga auf und steht vor dem 15. Spieltag auf Rang 3 - nur einen Rang hinter dem FC Bayern München.

In der Saison 2006/2007 führte er die Schwaben völlig überraschend zur Deutschen Meisterschaft.

Der frühere VfB-Trainer Armin Veh spricht im Interview mit ran über das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und den VfB Stuttgart ( Sonntag, ab 19 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App ). Dabei entdeckt er viele Parallelen zu seiner damaligen Meister-Saison.

ran: Der VfB Stuttgart hat aktuell sogar vier Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Saison 2006/2007, als Sie mit Stuttgart die Deutsche Meisterschaft gewannen. Sehen Sie Parallelen?

Armin Veh: Das ist schwer zu vergleichen. Sicherlich war es auch bei uns damals eine Überraschung, dass wir oben mitgespielt haben. Und wie gesagt: Weitere Parallelen sind, dass es im Sommer gute Neuzugänge gab und dass die Mannschaft eine stabile Achse hat. Jeder, der gekommen ist, hat praktisch eingeschlagen. Das war bei uns damals auch so. So gesehen gibt es doch einige Parallelen. Wenn das dazu führt, dass die Saison so endet wie damals, würde ich mich freuen (lacht).

ran: Das wäre meine nächste Frage gewesen: Was ist für den VfB Stuttgart in dieser Saison möglich?

Veh: Das Problem ist, dass es so viele Unwägbarkeiten gibt – natürlich auch bei den anderen Clubs. Im Winter wird es schwieriger, wenn einige Spieler fehlen (wegen dem Afrika- und Asien-Cup, Anm.d.Red.). Bei Serhou Guirassy hoffe ich vor allem, dass er im Verein bleibt und nicht wechselt. Aber er wird zumindest einige Spiele fehlen. Auch Hiroki Ito und noch zwei, drei weitere Spieler werden zu Beginn der Rückrunde nicht dabei sein. Das muss man erst einmal verkraften. Andere Vereine, die oben in der Tabelle stehen, haben einen breiteren Kader und können das besser kompensieren.

ran: Das bedeutet, der VfB Stuttgart wird anders als unter Ihnen damals nicht Deutscher Meister, aber qualifiziert sich für die Champions League?

Veh: Ja, diese Möglichkeit besteht, weil die anderen Vereine auch nicht so stabil auf mich wirken. Hinter ihnen stehen in der Tabelle Leipzig und Dortmund, die natürlich große Konkurrenten sind. Aber ansonsten sehe ich keine Vereine dahinter, die so stabil sind.