Einseitiges Spitzenspiel gegen Stuttgart: Starke Bayern halten Anschluss an Leverkusen

Leroy Sane

Auffälligster Akteur bei den Bayern in der ersten Halbzeit. Begeistert immer wieder mit feiner Ballbehandlung. Bereitet das 1:0 vor, vergibt aber große Chancen in der 28. und 36. Minute. Kommt in der zweiten Hälfte nicht mehr so sehr zum Zug. ran-Note: 3 © Nordphoto