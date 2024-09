Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Xabi Alonso gegen Vincent Kompany. Beide Superstars folgen als Trainer der Philosophie ihres früheren Coachs Pep Guardiola, setzen jedoch eigene Akzente. Wir blicken vor dem Spitzenspiel auf die Spielweise beider Trainer. Von Tobias Escher Das Spitzenspiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen am Samstag (im Liveticker) ist auch ein Duell der Fußball-Legenden. Wenn sich die Trainer Xabi Alonso und Vincent Kompany die Hände schütteln, treffen die Träger von insgesamt 34 Titeln aufeinander. Kompany hat 14 gesammelt, gewann unter anderem viermal die Premier League. Alonso darf sich Weltmeister und zweimaliger Champions-League-Sieger nennen. Der Spanier hat derweil als Trainer schon zwei Trophäen vorzuweisen, die der Belgier ihm unbedingt abluchsen möchte: Das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. Das direkte Aufeinandertreffen zwischen Titelverteidiger Bayer Leverkusen und Rekordmeister Bayern München wird der erste Fingerzeig sein, ob Alonso zumindest die Schale verteidigen kann – oder ob Kompany sein Titel-Portfolio erweitert.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Alonso und Kompany: Beide sind Schüler Guardiolas Obwohl die beiden Superstars nie gemeinsam auf dem Feld standen, weist ihre Vita Ähnlichkeiten auf. Beide haben die letzten Jahre ihrer Spielerkarriere unter Pep Guardiola verbracht. Der Katalane hatte großen Einfluss auf ihre Spielphilosophie. So setzen beide als Trainer auf viele Elemente, die man vom Guardiola-Fußball kennt: Die Spieler sollen den Ball möglichst lange in den eigenen Reihen halten und zahllose kurze Pässe spielen. Eine Überzahl im Zentrum ist beiden Trainern wichtig. Notfalls rücken dafür die Außenverteidiger in den Sechserraum. FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen live im TV, Livestream und Liveticker Allerdings sind Alonso und Kompany keine Guardiola-Klone. Sie setzen ihre eigenen Akzente. So ist das Positionsspiel beider Trainer wesentlich freier als das ihres Trainervaters. Alonso fordert von seinen Spielern, immer wieder aktiv die Positionen zu tauschen. Gerade Florian Wirtz genießt viele Freiheiten. Die Positionsrochaden der Werkself sind dabei stets ausgeklügelt, sodass Leverkusen das Feld weiterhin gleichmäßig besetzt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Vincent Kompany: Offenes Visier! Kompany taktierte in seinen ersten Wochen als Bayern-Trainer noch radikaler: Seine Spieler vollführen nicht nur kleine Rochaden, sondern tauschen auf dem ganzen Feld munter ihre Rollen. Da kann es schon einmal vorkommen, dass Jamal Musiala zwischen den Innenverteidigern auftaucht oder Linksverteidiger Alphonso Davies als vorderster Angreifer in den Strafraum stürmt. Beide Trainer wollen mit den Positionswechseln gegnerische Defensivreihen durcheinanderwirbeln. Gerade gegen Verteidiger, die eng am Mann kleben, sind solche Positionswechsel wirksam. Die Angreifer ziehen die gegnerischen Abwehrspieler aus ihrer Position – und die vorstürmenden Außenverteidiger besetzen die freiwerdenden Räume. FC Bayern auf dem Oktoberfest: Spielerfrau sorgt auf der Wiesn für Aufsehen Kompanys Spiel war in den ersten Wochen wesentlich riskanter als das von Alonso. Während Alonso stets auf eine starke Absicherung im 3-2-Aufbau besteht, agieren Kompanys Spieler mit offenem Visier. Die Bayern-Verteidiger müssen gegnerische Angriffe im Eins-gegen-Eins stoppen. Das Pressing der Bayern ist ein riskantes Mann-gegen-Mann, während Leverkusens Pressing eine raumorientiertere Restverteidigung vorsieht.

Kompany vs. Alonso: Risiko gegen Vorsicht Hier schlummert der große Unterschied beider Trainer: Kompany denkt in seiner Fußballphilosophie offensiver als Alonso. Mit dem Premier-League-Aufsteiger Burnley wollte Kompany auch in der obersten Spielklasse Ballbesitzfußball spielen – und stieg sofort wieder ab. Alonsos erste Tat als Bayer-Trainer hingegen lautete, die eigene Defensive zu stärken. Im ersten Halbjahr unter dem Spanier spielte die Werkself Konterfußball im 5-2-3. Erst als die Defensive stabil stand, erweiterte er das Leverkusener Spiel um neue Elemente im Angriff und Ballbesitzspiel. Alonsos Team dominierte die Liga. Der Trainer war sich trotzdem nicht zu schade, in wichtigen Spielen auf einen defensiveren Ansatz umzustellen. So konterte er Thomas Tuchels Bayern beim 3:0-Sieg im Rückspiel gnadenlos aus. Leverkusens Ballbesitzwert lag bei 39 Prozent. Kompany stellte in Burnley hingegen erst auf weniger Ballbesitz um, als der Verein schon abgeschlagen auf den Abstiegsrängen stand.

Anzeige

Alonso und Kompany: Welches Ass haben beide Trainer in der Hinterhand? Vor dem ersten direkten Duell beider Trainer schwirren noch viele Fragezeichen umher. Bayer-Coach Alonso kämpft mit einer Flut an Gegentoren. An den ersten vier Bundesliga-Spieltagen kassierte seine Elf bereits neun Treffer. In der gesamten Hinrunde der vergangenen Saison waren es zwölf.

Anzeige

FC Bayern auf dem Oktoberfest: Spielerfrau sorgt auf der Wiesn für Aufsehen 1 / 19 © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Der Rekordmeister lädt in diesem Jahr schon am ersten Sonntag zum Wiesn-Besuch. Mit dabei natürlich auch Thomas Müller, der ob des perfekten Saisonstarts scherzte: "Wir müssen es uns nicht mal schön trinken. Es ist aktuell sehr schön." ran hat die besten Bilder.

Auch interessant: Leon Goretzka: Transfer als Ersatz für einen verletzten Superstar? © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Schön ist der Besuch sicherlich auch für Manuel Neuer, der beim 5:0-Sieg in Bremen am Samstag kurzfristig passen musste. Dass die Verletzung nicht so schlimm sein kann, beweist sein Lächeln auf diesem Bild mit Harry Kane und Jamal Musiala. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Grund für ein Grinsen hat auch Sportvorstand Max Eberl, der sich hier mit seiner Ehefrau Natascha Fruscella zeigt. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Das nächste Pärchen: Torhüter Sven Ulreich mit seiner Lisa. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Auch Joshua Kimmich hat seine Liebste dabei. Mit Lina ist er seit 2022 verheiratet. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Kimmich zeigt sich aber nicht nur mit Frau, sondern auch mit dem Mann mit dem Hut. Richtig: Das ist Jamal Musiala. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Mit Defensiv-Kollege Eric Dier versucht sich Kimmich im Maßkrugstemmen. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Auch Dier und Konrad Laimer präsentierten sich in Lederhose und Janker mit ihren Partnerinnen. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Eine reine Männersache ist dieses Prosit mit Min-jae Kim und Joao Palhinha. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Genauso wie dieses flotte Quartett. Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise und Mathys Tel zeigen sich den Kameras. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Wobei Youngster Olise die wohl coolste Figur abgibt. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Was denkt sich Harry Kane dabei? © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Dass er es beim Foto mit seiner Frau Katie Goodland vielleicht auch mal mit Sonnenbrille probieren sollte. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Ganz ohne Sonnenbrille zeigen sich Vincent Kompany ... © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

... und Kingsley Coman mit ihren Partnerinnen. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Auch Aufsichtsratsmitglied Edmund Stoiber mit seiner Karin und Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen nebst Gattin Elke lächeln ohne Sonnenbrille in die Kameras. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Insgesamt war es mal wieder ein strahlender Wiesn-Auftritt der Bayern, ... © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

... bei dem auch Alphonso Davies gute Laune hatte. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Und Thomas Müller sowieso.

Das Fundament, das Alonso einst gelegt hatte, ist nicht mehr intakt. Das liegt auch an den Verpflichtungen, die er integrieren muss. Je mehr Neulinge in der Startelf stehen, umso löchriger wirkt die Bayer-Defensive. So greift besonders das Gegenpressing, also das Nachsetzen nach einem Ballverlust, nicht immer. Gegen die Bayern dürfte Alonso daher auf bewährte Kräfte setzen, auch wenn Spieler wie Abwehrchef Jonathan Tah derzeit ihrer Form hinterherlaufen. Fraglich ist vor allem, wie viel Risiko Alonso wagt. Die Gäste könnten sich in der Allianz Arena zurückziehen. Bayer würde dann im kompakten 5-4-1 verteidigen anstatt im 3-4-3 nach vorne zu stürmen. In diesem Fall würde Leverkusen auf überfallartige Konter setzen. Vor allem auf den Flügeln sind die Bayern hierfür anfällig.

Anzeige